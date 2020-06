Eroul de MONDIALE s-a transformat in star RAP! Ce-a ajuns sa faca "Toto" Schillaci, IDOLUL Italiei la Coppa del Mondo 1990

Forul mare fotbalist Salvatore Schillaci (55 de ani) a lansat o melodie care ii aminteste de emotiile traite in urma cu trei decenii.

"Toto" Schillaci avut una dintre cele mai surprinzatoare aparitii din istoria Cupei Mondiale. Din postura de rezerva la nationala Italiei, atacantul a dat 6 goluri la Mondialul din 1990, organizat chiar in Cizma, depasind in clasamentul golgheterilor nume uriase precum Lothar Matthaus sau Diego Maradona.

Dupa ce si-a agatat ghetele in cui, in 1997, Schillaci a stat departe de fotbalul mare, el preferand sa-si castige existenta dintr-o micuta academie creata in orasul natal Palermo. Acum, la 30 de ani de la uriasa performanta realizata la Coppa del Mondo 1990, italianul a devenit nostalgic si acceptat sa retraiasca acele momente printr-o melodie rap realizata impreuna cu artistul Mario Fucili.

"Gli anni negli anni" se cheama piesa care le va aminti microbistilor de "noptile magice" ale turneului final la care a participat si nationala Romaniei, tricolorii ratand de putin o intalnire in sferturi cu Italia lui Schillaci. "Pentru mine e o noua aventura, o experienta extraordinara alaturi de un profesionist, pentru a relata emotiile pe care le-am trait in acei ani", a declarat fostul fotbalist.