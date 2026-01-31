Kristjan Asllani, fotbalist aflat la Inter din 2022, a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon la Torino, însă gruparea granata a decis să încheie prematur colaborarea, încă din această iarnă.



Kristjan Asllani, debut de coșmar la Beșiktaș

Asllani nu a revenit însă la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, ci a fost împrumutat din nou, de această dată la Beșiktaș. Vineri a fost oficializată mutarea, iar albanezul a debutat sâmbătă la gruparea din Turcia.



Asllani a avut însă un debut de uitat la Beșiktaș. Mijlocașul a fost introdus pe teren în minutul 76 al meciului cu Konyaspor, la scorul de 1-1, iar după doar șase minute a văzut direct cartonașul roșu.



Albanezul a comis un fault dur, cu talpa pe tibia unui adversar, iar arbitrul l-a eliminat după ce a consultat reluările la monitorul VAR.

