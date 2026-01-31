VIDEO Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut

Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kristjan Asllani (23 de ani), mijlocașul care aparține de Inter Milano, a avut un debut de coșmar la Beșiktaș.

TAGS:
kristjan asllaniInter MilanoBesiktascristi chivu
Din articol

Kristjan Asllani, fotbalist aflat la Inter din 2022, a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon la Torino, însă gruparea granata a decis să încheie prematur colaborarea, încă din această iarnă.

Kristjan Asllani, debut de coșmar la Beșiktaș

Asllani nu a revenit însă la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, ci a fost împrumutat din nou, de această dată la Beșiktaș. Vineri a fost oficializată mutarea, iar albanezul a debutat sâmbătă la gruparea din Turcia.

Asllani a avut însă un debut de uitat la Beșiktaș. Mijlocașul a fost introdus pe teren în minutul 76 al meciului cu Konyaspor, la scorul de 1-1, iar după doar șase minute a văzut direct cartonașul roșu.

Albanezul a comis un fault dur, cu talpa pe tibia unui adversar, iar arbitrul l-a eliminat după ce a consultat reluările la monitorul VAR.

Chiar și fără Asllani, Beșiktaș a reușit să câștige cu 2-1 contra lui Konyaspor, după golurile marcate de Cerny și Kokcu.

Kristjan Asllani este împrumutat la Beșiktaș până la finalul acestui sezon, iar întreg salariul este acoperit de formația turcă. Inter va încasa 11 milioane de euro dacă formația turcă va decide să activeze clauza de transfer definitiv.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
ULTIMELE STIRI
Rapid - U Cluj 0-1 ACUM, pe site-ul Sport.ro | Formația lui Bergodi deschide scorul în Giulești
Rapid - U Cluj 0-1 ACUM, pe site-ul Sport.ro | Formația lui Bergodi deschide scorul în Giulești
ACUM Chelsea - West Ham United 3-2, exclusiv pe VOYO! Revenire spectaculoasă
ACUM Chelsea - West Ham United 3-2, exclusiv pe VOYO! Revenire spectaculoasă
Horror OM în Paris FC – Olympique Marseille, cu PENALTY DECISIV în '90+4! Acum pe VOYO Lorient – Nantes, urmează Monaco – Rennes
Horror OM în Paris FC – Olympique Marseille, cu PENALTY DECISIV în '90+4! Acum pe VOYO Lorient – Nantes, urmează Monaco – Rennes
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

OUT de la Dinamo! Zeljko Kopic îl scoate din lot și va pleca de la echipă

OUT de la Dinamo! Zeljko Kopic îl scoate din lot și va pleca de la echipă



Recomandarile redactiei
Rapid - U Cluj 0-1 ACUM, pe site-ul Sport.ro | Formația lui Bergodi deschide scorul în Giulești
Rapid - U Cluj 0-1 ACUM, pe site-ul Sport.ro | Formația lui Bergodi deschide scorul în Giulești
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul
ACUM Chelsea - West Ham United 3-2, exclusiv pe VOYO! Revenire spectaculoasă
ACUM Chelsea - West Ham United 3-2, exclusiv pe VOYO! Revenire spectaculoasă
CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive
CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive
Alte subiecte de interes
„Perla” lui Chivu de la Inter tocmai și-a dus țara în play-off-ul pentru Mondial!
„Perla” lui Chivu de la Inter tocmai și-a dus țara în play-off-ul pentru Mondial!
Liderul Inter Milano, la a 12-a victorie din 2024! Distanță uriașă față de marile rivale Juventus Torino și AC Milan în clasamentul din Serie A
Liderul Inter Milano, la a 12-a victorie din 2024! Distanță uriașă față de marile rivale Juventus Torino și AC Milan în clasamentul din Serie A
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Ciro Immobile, mesaj misterios la despărțirea de Lazio: "Nu e un adio, ne revedem curând!"
Ciro Immobile, mesaj misterios la despărțirea de Lazio: "Nu e un adio, ne revedem curând!"
Florinel Coman, aproape de transferul carierei! Ce club de top din Europa a pus ochii pe starul de la FCSB
Florinel Coman, aproape de transferul carierei! Ce club de top din Europa a pus ochii pe starul de la FCSB
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Noi documente dezvăluie că Jeffrey Epstein i-a solicitat ajutorul ducesei de York după condamnarea pentru pedofilie

stirileprotv Noi documente dezvăluie că Jeffrey Epstein i-a solicitat ajutorul ducesei de York după condamnarea pentru pedofilie

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!