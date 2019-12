Dan Nistor a lamurit situatia sa de la Dinamo! Capitanul "cainilor" a vorbit despre plecarea sa de la club! Cand se va intampla totul

Dan Nistor a vorbit despre situatia sa de la Dinamo.

Capitanul celor de la Dinamo, Dan Nistor, a vorbit despre situatia sa de la Dinamo. "Cainii" vor juca astazi, de la ora 20:00, in deplasare cu FC Botosani, ultimul meci din acest sezon. Nistor nu va juca in aceasta partida din cauza cartonasului rosu primit in partida din Stefan cel Mare cu Sepsi.

Acesta a declarat ca daca va primi o oferta buna pentru, va pleca de la Dinamo



"E ca o finala pentru noi si imi pare foarte rau ca nu pot fi pe teren sa-mi ajut colegii. Am mare incredere ca echipa poate lua cele 3 puncte. Sa stiti ca noi am pierdut foarte multe din cauza arbitrajelor in acest sezon, nu stiu daca suntem vanati, insa au fost prea multe greseli impotriva noastra.

Eu sunt un dinamovist si voi ramane dinamovist toata viata, dar daca va veni o oferta buna pentru mine si pentru club, ma voi gandi. Am o varsta si trebuie sa am grija si de familia mea", a spus Nistor la Digi.



Dan Nistor: "Lucrurile s-au mai reglat!"



Mijlocasul celor de la Dinamo a vorbit si despre situatia financiara de la club si spune ca lucrurile s-au mai reglat.

"Lucrurile s-au mai reglat. Am primit o parte din restante si in plus, conducerea ne-a asigurat ca lucrurile se vor regla si nimeni nu va ramane fara banii luati. Cel mai important aacum este sa prindem play-off-ul si toata lumea din acest club ar trebui sa fie unita si sa aiba doar asta ca scop pentru ca un al treilea an cu Dinamo in play-out ar insemna o mare contraperformanta", a mai spus Nistor.