I-au DISTRUS! Steaua si-a spulberat adversara din ultima etapa. Golaveraj de HANDBAL: cate goluri au marcat in 14 etape

In ultima etapa, a batut-o cu 11-0 pe Victoria Bucuresti. Stelistii au un golaveraj incredibil dupa 14 etape: 145 la 1! Ros-albastrii au maximum de puncte, 42, doua mai mult decat Bucharest United si 7 peste Rapid 2.

????STEAUA is the only unbeaten team this season

Romanian 4th tier#spiritdeluptă