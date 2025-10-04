Cunoscutul impresar consideră suma una modestă și are o explicație clară pentru pretențiile financiare ale oficialilor de la Clubul Sportiv al Armatei.



"Vor doar să-și scoată cheltuielile"



Fostul agent de jucători a analizat situația și a transmis că prețul setat de Minister nu reflectă valoarea reală necesară pentru performanță, ci doar o încercare de a acoperi găurile din bugetul secției de fotbal.



"Dacă au cerut 20 de milioane de euro, e o sumă mică. Ei au cheltuit mai mult de 20, sunt pe minus. Pentru a face o echipă de play-off e nevoie de minim 30 de milioane. În primul rând, Ministerul vrea să-și scoată banii, e echipa lor. L-au refuzat pe Nețoiu pentru că vor să își scoată cheltuielile", a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.



Mai mult, Becali s-a arătat complet neîncrezător în privința unui posibil parteneriat cu oamenii de afaceri din Turcia, aduși în discuție de Gigi Nețoiu. "Niciun turc nu va investi în fotbalul românesc. Un turc investește în fotbalul turcesc, sunt nenumărate echipe acolo care nu au bani", a punctat acesta.



În final, impresarul a oferit și soluția pe care o consideră ideală pentru ca Steaua să poată, în sfârșit, să aibă drept de promovare: "Cea mai tare șmecherie ar fi cineva să vină cu 51% și Ministerul să rămână cu 49%".



CSA Steaua se află și în acest sezon în Liga 2, fără drept de promovare. Echipa antrenată de Daniel Oprița ocupă locul 6 după primele 8 etape și are nevoie urgentă de o asociere cu un investitor privat pentru a putea spera la revenirea în Superliga din sezonul 2026/2027.

