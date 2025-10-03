Echipa olandeză Go Ahead Eagles, învinsă de FCSB în deplasare cu 1-0 în prima etapă din Europa League, a produs o mare surpriză, prin victoria cu 2-1 cu Panathinaikos, chiar la Atena.

Karol Swiderski (55) a marcat golul gazdelor, după care batavii au întors rezultatul în ultimul sfert de oră, prin dubla lui Milan Smit (75, 82).

Bologna, următoarea adversară a lui FCSB, 1-1 acasă cu Freiburg



Bologna, următoarea adversară a campioanei României (23 octombrie, Bucureşti), a remizat cu Freiburg, 1-1, pe teren propriu.

Riccardo Orsolini (29) a deschis scorul pentru italieni, iar Junior Adamu a egalat după pauză (57 - penalty).

FC Basel, pe care FCSB o va înfrunta pe 6 noiembrie, în deplasare, a dispus de VfB Stuttgart cu 2-0 (foto).

Albian Ajeti şi Xherdan Shaqiri au marcat golurile, dar şvabii au ratat un penalty la 0-1 prin Ermedin Demirovic.

Feyenoord, la al doilea eșec consecutiv în EL



Steaua Roşie, cu care FCSB va juca pe 27 noiembrie, la Belgrad, a pierdut dramatic în deplasare, 1-2 cu FC Porto.

William Gomes (8 - penalty) şi Rodrigo Mora (89) au marcat golurile ''dragonilor'', iar Vasilije Kostov a punctat pentru campioana Serbiei (33).

Feyenoord, care va juca pe 11 decembrie, la Bucureşti, cu FCSB, a suferit al doilea eşec consecutiv, 0-2 cu Aston Villa, la Rotterdam.

Emiliano Buendia (71) şi John McGinn (79) au adus victoria echipei din Premier League.

Victorii pentru Dinamo Zagreb și Fenerbache Istanbul



Dinamo Zagreb, pe care FCSB o va înfrunta pe 22 ianuarie, în deplasare, a câştigat cu 3-1 la Backa Topola (Serbia) cu Maccabi Tel Aviv.

Israelienii au deschis scorul, prin Saied Abu Farchi (14), după care vicecampioana Croaţiei a înscris prin Mateo Lisica (16) şi Dejan Ljubicic (19, 72).

Fenerbahce, ultima adversară a campioanei României în faza principală a competiţiei, pe 29 ianuarie, la Bucureşti, s-a impus la limită, 2-1 cu OGC Nice, prin dubla lui Kerem Akturkoglu (3, 25).

Golul echipei de pe Coasta de Azur a fost semnat de Kevin Carlos (35 - penalty).

Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Europa League



AS Roma - Lille OSC 0-1

Au marcat: Hakon Arnar Haraldsson 6.

Matias Soule (AS Roma) a ratat un penalty în min. 85 (a apărat Berke Ozer).

