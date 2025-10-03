VIDEO Ce au făcut adversarele lui FCSB în etapa a doua din Europa League: Basel a dat lovitura cu Stuttgart, Steaua Roșie a comis-o în '89!

Ce au făcut adversarele lui FCSB &icirc;n etapa a doua din Europa League: Basel a dat lovitura cu Stuttgart, Steaua Roșie a comis-o &icirc;n 89! Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe campioana României o așteaptă meciuri grele în a doua competiție inter-cluburi de pe continent.

FCSBBolognaFC BaselSteaua Rosie BelgradFenerbahce
Echipa olandeză Go Ahead Eagles, învinsă de FCSB în deplasare cu 1-0 în prima etapă din Europa League, a produs o mare surpriză, prin victoria cu 2-1 cu Panathinaikos, chiar la Atena. 

Karol Swiderski (55) a marcat golul gazdelor, după care batavii au întors rezultatul în ultimul sfert de oră, prin dubla lui Milan Smit (75, 82).

Bologna, următoarea adversară a lui FCSB, 1-1 acasă cu Freiburg

Bologna, următoarea adversară a campioanei României (23 octombrie, Bucureşti), a remizat cu Freiburg, 1-1, pe teren propriu. 

Riccardo Orsolini (29) a deschis scorul pentru italieni, iar Junior Adamu a egalat după pauză (57 - penalty).

FC Basel, pe care FCSB o va înfrunta pe 6 noiembrie, în deplasare, a dispus de VfB Stuttgart cu 2-0 (foto)

Albian Ajeti şi Xherdan Shaqiri au marcat golurile, dar şvabii au ratat un penalty la 0-1 prin Ermedin Demirovic.

Feyenoord, la al doilea eșec consecutiv în EL

Steaua Roşie, cu care FCSB va juca pe 27 noiembrie, la Belgrad, a pierdut dramatic în deplasare, 1-2 cu FC Porto. 

William Gomes (8 - penalty) şi Rodrigo Mora (89) au marcat golurile ''dragonilor'', iar Vasilije Kostov a punctat pentru campioana Serbiei (33).

Feyenoord, care va juca pe 11 decembrie, la Bucureşti, cu FCSB, a suferit al doilea eşec consecutiv, 0-2 cu Aston Villa, la Rotterdam. 

Emiliano Buendia (71) şi John McGinn (79) au adus victoria echipei din Premier League.

Victorii pentru Dinamo Zagreb și Fenerbache Istanbul

Dinamo Zagreb, pe care FCSB o va înfrunta pe 22 ianuarie, în deplasare, a câştigat cu 3-1 la Backa Topola (Serbia) cu Maccabi Tel Aviv. 

Israelienii au deschis scorul, prin Saied Abu Farchi (14), după care vicecampioana Croaţiei a înscris prin Mateo Lisica (16) şi Dejan Ljubicic (19, 72).

Fenerbahce, ultima adversară a campioanei României în faza principală a competiţiei, pe 29 ianuarie, la Bucureşti, s-a impus la limită, 2-1 cu OGC Nice, prin dubla lui Kerem Akturkoglu (3, 25). 

Golul echipei de pe Coasta de Azur a fost semnat de Kevin Carlos (35 - penalty).

Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Europa League

AS Roma - Lille OSC 0-1

Au marcat: Hakon Arnar Haraldsson 6.

Matias Soule (AS Roma) a ratat un penalty în min. 85 (a apărat Berke Ozer).

Bologna - Freiburg 1-1

Au marcat: Riccardo Orsolini 29, respectiv Junior Adamu 57 - penalty.

Brann Bergen - FC Utrecht 1-0

A marcat: Saevar Atli Magnusson 4.

Celtic Glasgow - Sporting Braga 0-2

Au marcat: Ricardo Horta 20, Gabri Martinez 85.

FCSB - Young Boys Berna 0-2

A marcat: Joel Monteiro 11, 36.

Fenerbahce Istanbul - OGC Nice 2-1

Au marcat: Kerem Akturkoglu 3, 25, respectiv Kevin Carlos 35 - penalty.

Ludogoreţ Razgrad - Real Betis Sevilla 0-2

Au marcat: Giovani Lo Celso 31, Son (autogol) 53.

Panathinaikos Atena - Go Ahead Eagles 1-2

Au marcat: Karol Swiderski 55, respectiv Milan Smit 75, 82.

Viktoria Plzen - Malmo FF 3-0

Au marcat: Matej Vydra 34, Rafiu Durosinmi 44, Karel Spacil 53.

Cartonaşe roşii: Lasse Berg Johnsen (Malmo) 39, Merchas Doski (Viktoria) 58, Daniel Gudjohnsen (Malmo) 90+6.

FC Basel - VfB Stuttgart 2-0

Au marcat: Albian Ajeti 3, Xherdan Shaqiri 84.

Ermedin Demirovic (Stuttgart) a ratat un penalty în min. 36 (a apărat Marwin Hitz).

Celta Vigo - PAOK Salonic 3-1

Au marcat: Iago Aspas 45+2, Borja Iglesias 53, Williot Swedberg 73, respectiv Georgios Giakoumakis 37.

FC Porto - Steaua Roşie Belgrad 2-1

Au marcat: William Gomes 8 - penalty, Rodrigo Mora 89, respectiv Vasilije Kostov 33.

Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0-2

Au marcat: Emiliano Buendia 71, John McGinn 79.

KRC Genk - Ferencvaros Budapesta 0-1

A marcat: Barnabas Varga 44.

Barnabas Varga a ratat un penalty în min. 49 (a apărat Hendrik van Crombrugge).

Olympique Lyon - Red Bull Salzburg 2-0

Au marcat: Martin Satriano 11, Ruben Kluivert 57.

Pavel Sulc (Lyon) a ratat un penalty în min. 7 (a apărat Alexander Schlager).

Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb 1-3

Au marcat: Saied Abu Farchi 14, respectiv Mateo Lisica 16, Dejan Ljubicic 19, 72.

Nottingham Forest - FC Midtjylland 2-3

Au marcat: Dan Ndoye 22, Chris Wood 90+3 - penalty, respectiv Ousmane Diao 18, Mads Bech 24, Valdemar Byskov Andreasen 88.

Sturm Graz - Glasgow Rangers 2-1

Au marcat: Tomi Horvat 7, Otar Kiteişvili 35, respectiv Djeidi Gassama 49.

Clasamentul din Europa League

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Dinamo Zagreb 2 2 0 0 6-2 6

2 FC Midtjylland 2 2 0 0 5-2 6

3 Aston Villa 2 2 0 0 3-0 6

3 Braga 2 2 0 0 3-0 6

3 Lyon 2 2 0 0 3-0 6

6 FC Porto 2 2 0 0 3-1 6

6 Lille 2 2 0 0 3-1 6

8 Viktoria Plzen 2 1 1 0 4-1 4

9 Real Betis Sevilla 2 1 1 0 4-2 4

10 Freiburg 2 1 1 0 3-2 4

11 Ferencvaros 2 1 1 0 2-1 4

12 Panathinaikos 2 1 0 1 5-3 3

13 Celta Vigo 2 1 0 1 4-3 3

14 FC Basel 2 1 0 1 3-2 3

15 Go Ahead Eagles 2 1 0 1 2-2 3

15 AS Roma 2 1 0 1 2-2 3

15 Brann Bergen 2 1 0 1 2-2 3

18 Genk 2 1 0 1 1-1 3

19 Young Boys 2 1 0 1 3-4 3

19 Fenerbahce 2 1 0 1 3-4 3

21 Ludogoreţ Razgrad 2 1 0 1 2-3 3

21 Sturm Graz 2 1 0 1 2-3 3

21 VfB Stuttgart 2 1 0 1 2-3 3

24 FCSB 2 1 0 1 1-2 3

25 Nottingham Forest 2 0 1 1 4-5 1

26 Steaua Roşie 2 0 1 1 2-3 1

27 Bologna 2 0 1 1 1-2 1

28 Celtic 2 0 1 1 1-3 1

28 PAOK Salonic 2 0 1 1 1-3 1

28 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1-3 1

31 Nice 2 0 0 2 2-4 0

32 Rangers 2 0 0 2 1-3 0

33 FC Utrecht 2 0 0 2 0-2 0

34 Feyenoord 2 0 0 2 0-3 0

34 RB Salzburg 2 0 0 2 0-3 0

36 Malmo FF 2 0 0 2 1-5 0

* Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. Agerpres

