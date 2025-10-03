Echipa olandeză Go Ahead Eagles, învinsă de FCSB în deplasare cu 1-0 în prima etapă din Europa League, a produs o mare surpriză, prin victoria cu 2-1 cu Panathinaikos, chiar la Atena.
Karol Swiderski (55) a marcat golul gazdelor, după care batavii au întors rezultatul în ultimul sfert de oră, prin dubla lui Milan Smit (75, 82).
Bologna, următoarea adversară a lui FCSB, 1-1 acasă cu Freiburg
Bologna, următoarea adversară a campioanei României (23 octombrie, Bucureşti), a remizat cu Freiburg, 1-1, pe teren propriu.
Riccardo Orsolini (29) a deschis scorul pentru italieni, iar Junior Adamu a egalat după pauză (57 - penalty).
FC Basel, pe care FCSB o va înfrunta pe 6 noiembrie, în deplasare, a dispus de VfB Stuttgart cu 2-0 (foto).
Albian Ajeti şi Xherdan Shaqiri au marcat golurile, dar şvabii au ratat un penalty la 0-1 prin Ermedin Demirovic.
Feyenoord, la al doilea eșec consecutiv în EL
Steaua Roşie, cu care FCSB va juca pe 27 noiembrie, la Belgrad, a pierdut dramatic în deplasare, 1-2 cu FC Porto.
William Gomes (8 - penalty) şi Rodrigo Mora (89) au marcat golurile ''dragonilor'', iar Vasilije Kostov a punctat pentru campioana Serbiei (33).
Feyenoord, care va juca pe 11 decembrie, la Bucureşti, cu FCSB, a suferit al doilea eşec consecutiv, 0-2 cu Aston Villa, la Rotterdam.
Emiliano Buendia (71) şi John McGinn (79) au adus victoria echipei din Premier League.
Victorii pentru Dinamo Zagreb și Fenerbache Istanbul
Dinamo Zagreb, pe care FCSB o va înfrunta pe 22 ianuarie, în deplasare, a câştigat cu 3-1 la Backa Topola (Serbia) cu Maccabi Tel Aviv.
Israelienii au deschis scorul, prin Saied Abu Farchi (14), după care vicecampioana Croaţiei a înscris prin Mateo Lisica (16) şi Dejan Ljubicic (19, 72).
Fenerbahce, ultima adversară a campioanei României în faza principală a competiţiei, pe 29 ianuarie, la Bucureşti, s-a impus la limită, 2-1 cu OGC Nice, prin dubla lui Kerem Akturkoglu (3, 25).
Golul echipei de pe Coasta de Azur a fost semnat de Kevin Carlos (35 - penalty).
Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Europa League
AS Roma - Lille OSC 0-1
Au marcat: Hakon Arnar Haraldsson 6.
Matias Soule (AS Roma) a ratat un penalty în min. 85 (a apărat Berke Ozer).
Bologna - Freiburg 1-1
Au marcat: Riccardo Orsolini 29, respectiv Junior Adamu 57 - penalty.
Brann Bergen - FC Utrecht 1-0
A marcat: Saevar Atli Magnusson 4.
Celtic Glasgow - Sporting Braga 0-2
Au marcat: Ricardo Horta 20, Gabri Martinez 85.
FCSB - Young Boys Berna 0-2
A marcat: Joel Monteiro 11, 36.
Fenerbahce Istanbul - OGC Nice 2-1
Au marcat: Kerem Akturkoglu 3, 25, respectiv Kevin Carlos 35 - penalty.
Ludogoreţ Razgrad - Real Betis Sevilla 0-2
Au marcat: Giovani Lo Celso 31, Son (autogol) 53.
Panathinaikos Atena - Go Ahead Eagles 1-2
Au marcat: Karol Swiderski 55, respectiv Milan Smit 75, 82.
Viktoria Plzen - Malmo FF 3-0
Au marcat: Matej Vydra 34, Rafiu Durosinmi 44, Karel Spacil 53.
Cartonaşe roşii: Lasse Berg Johnsen (Malmo) 39, Merchas Doski (Viktoria) 58, Daniel Gudjohnsen (Malmo) 90+6.
FC Basel - VfB Stuttgart 2-0
Au marcat: Albian Ajeti 3, Xherdan Shaqiri 84.
Ermedin Demirovic (Stuttgart) a ratat un penalty în min. 36 (a apărat Marwin Hitz).
Celta Vigo - PAOK Salonic 3-1
Au marcat: Iago Aspas 45+2, Borja Iglesias 53, Williot Swedberg 73, respectiv Georgios Giakoumakis 37.
FC Porto - Steaua Roşie Belgrad 2-1
Au marcat: William Gomes 8 - penalty, Rodrigo Mora 89, respectiv Vasilije Kostov 33.
Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0-2
Au marcat: Emiliano Buendia 71, John McGinn 79.
KRC Genk - Ferencvaros Budapesta 0-1
A marcat: Barnabas Varga 44.
Barnabas Varga a ratat un penalty în min. 49 (a apărat Hendrik van Crombrugge).
Olympique Lyon - Red Bull Salzburg 2-0
Au marcat: Martin Satriano 11, Ruben Kluivert 57.
Pavel Sulc (Lyon) a ratat un penalty în min. 7 (a apărat Alexander Schlager).
Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb 1-3
Au marcat: Saied Abu Farchi 14, respectiv Mateo Lisica 16, Dejan Ljubicic 19, 72.
Nottingham Forest - FC Midtjylland 2-3
Au marcat: Dan Ndoye 22, Chris Wood 90+3 - penalty, respectiv Ousmane Diao 18, Mads Bech 24, Valdemar Byskov Andreasen 88.
Sturm Graz - Glasgow Rangers 2-1
Au marcat: Tomi Horvat 7, Otar Kiteişvili 35, respectiv Djeidi Gassama 49.
Clasamentul din Europa League
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Dinamo Zagreb 2 2 0 0 6-2 6
2 FC Midtjylland 2 2 0 0 5-2 6
3 Aston Villa 2 2 0 0 3-0 6
3 Braga 2 2 0 0 3-0 6
3 Lyon 2 2 0 0 3-0 6
6 FC Porto 2 2 0 0 3-1 6
6 Lille 2 2 0 0 3-1 6
8 Viktoria Plzen 2 1 1 0 4-1 4
9 Real Betis Sevilla 2 1 1 0 4-2 4
10 Freiburg 2 1 1 0 3-2 4
11 Ferencvaros 2 1 1 0 2-1 4
12 Panathinaikos 2 1 0 1 5-3 3
13 Celta Vigo 2 1 0 1 4-3 3
14 FC Basel 2 1 0 1 3-2 3
15 Go Ahead Eagles 2 1 0 1 2-2 3
15 AS Roma 2 1 0 1 2-2 3
15 Brann Bergen 2 1 0 1 2-2 3
18 Genk 2 1 0 1 1-1 3
19 Young Boys 2 1 0 1 3-4 3
19 Fenerbahce 2 1 0 1 3-4 3
21 Ludogoreţ Razgrad 2 1 0 1 2-3 3
21 Sturm Graz 2 1 0 1 2-3 3
21 VfB Stuttgart 2 1 0 1 2-3 3
24 FCSB 2 1 0 1 1-2 3
25 Nottingham Forest 2 0 1 1 4-5 1
26 Steaua Roşie 2 0 1 1 2-3 1
27 Bologna 2 0 1 1 1-2 1
28 Celtic 2 0 1 1 1-3 1
28 PAOK Salonic 2 0 1 1 1-3 1
28 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1-3 1
31 Nice 2 0 0 2 2-4 0
32 Rangers 2 0 0 2 1-3 0
33 FC Utrecht 2 0 0 2 0-2 0
34 Feyenoord 2 0 0 2 0-3 0
34 RB Salzburg 2 0 0 2 0-3 0
36 Malmo FF 2 0 0 2 1-5 0
* Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. Agerpres