Gimnaştii Denisa Golgotă şi Nicholas Ţarcă au câştigat, vineri, titlul naţional la individual-compus, la competiţia găzduită de Ploieşti. Concursul pe echipe a fost câştigat de CSA Steaua Bucureşti, la feminin şi masculin.

Denisa Golgotă (Steaua Bucureşti) a câştigat medalia de aur cu un total de 52,050 puncte, urmată pe podium de Alexia Blănaru (SCM Bacău, 50,700) şi de Ana Maria Mihăiescu (Steaua Bucureşti, 49,850).

Competiţia feminină pe echipe a fost câştigată de Steaua (150,950 puncte), iar pe podium au mai urcat gimnastele de la Farul Constanţa - CSŞ1Constanţa (146,850) şi Dinamo Bucureşti (143,750 puncte).

La băieţi, medalia de aur la individual-compus i-a revenit stelistului Nicholas Ţarcă (72,966), urmat în clasament de Nicolae Bera (CSM Lugoj, 71,000) şi de Szabo Rafael (CSM Lugoj, 70,833).

Şi la masculin, aurul pe echipe a revenit clubului Steaua Bucureşti (219, 833), iar pe podium au mai urcat sportivii de la CSM Lugoj (212,699) şi CSM Reşiţa (193,833).

news.ro

