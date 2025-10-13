Fundașul lateral din Benin a fost transferat de FCSB de la Farul în vara anului trecut, însă nu a reușit să îl convingă pe finanțator prin evoluțiile sale. Totuși, în ultimele zile, finanțatorul de la FCSB s-a răzgândit.

Gigi Becali nu mai renunță la David Kiki

Motivul? Kiki este aproape să obțină calificarea la Mondial cu naționala Beninului, situație în care se află și Siyabonga Ngezana, cu reprezentativa Africii de Sud. FIFA oferă o sumă importantă de bani cluburilor care trimit jucători la Mondial. Din acest motiv, Gigi Becali s-a răzgândit și în privința lui David Kiki, la care nu mai este dispus să renunțe.

Finanțatorul lui FCSB și-a făcut deja calculele. Becali speră că România se va califica la turneul final astfel încât să încaseze milioane de euro.

”Să mai spun ceva. Ce mă mână să țin mai mult cu echipa națională: interesul de bani. Pentru că dacă ne calificăm la Cupa Mondială, eu iau 3-4 milioane de euro, 600 de mii de jucător. Dacă mai iau și de la Ngezana… Dacă nu iau de la Ngezana, iau de la Kiki, că între ei doi e acolo să se califice la Mondial.

Nu îl dau afară pe Kiki, nu pot. Are contract. Nu îl bag pe listă, dar el joacă la Mondiale. Iau 600 de mii pe el. Nu îl dau. Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii. Dar dacă ne calificăm noi, am 6-7. Iau vreo 4 milioane de euro dacă se califică echipa națională”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

