Peste o mie de autoturisme au pătruns ilegal pe proprietatea lui Gigi Becali, cu intenția de a organiza curse și drifturi, forțând intervenția poliției după ce paznicul a dat alarma.



Haosul s-a declanșat în miez de noapte, când un convoi uriaș de mașini a apărut la porțile bazei de pregătire a vicecampioanei. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a sosit la fața locului și a descris scenele șocante. Potrivit acestuia, primii șoferi ar fi păcălit paza, folosindu-se de un pretext neverosimil pentru a li se ridica barierele.



Mustață: "E ceva de speriat!"

Prezent la fața locului, liderul suporterilor a oferit detalii despre amploarea evenimentului neautorizat. "S-au luat pe drifturi. Când vin peste 1000 de mașini aici... au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute în afara bazei. Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată", a povestit Mustață pentru Fanatik.



Acesta a explicat și cum s-a produs invazia: "Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție".



Forțele de ordine sosite la fața locului au început legitimarea tuturor persoanelor prezente. Mustață a criticat modul de acțiune al organizatorului.



"Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre așa. Să te duci peste o societate privată și să intri fără să anunți... Nu exagerez, sunt peste 1000 de mașini, din toate județele. Nu puteam să intrăm aici din cauza aglomerației. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat!", a încheiat Gheorghe Mustață.

