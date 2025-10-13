Unicul gol al întâlnirii i-a aparținut lui Virgil Ghiță, care a marcat în prelungiri, cu capul, din centrarea lui Ianis Hagi.

Gigi Becali: ”Ce dacă Stanciu e căpitan? Vrei să câștigi meciul sau să ai căpitanul?”

Din primul 11 al României, a lipsit căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, care se reface încă după accidentarea suferită la Genoa. Nici Răzvan Marin nu a jucat împotriva Austriei. Mircea Lucescu a mizat în schimb la jumătatea terenului pe Ianis Hagi și Vlad Dragomir.

Întrebat dacă s-a simțit absența lui Nicolae Stanciu, fostul jucător al lui FCSB, pe care l-a vrut la echipă și vara trecută, înainte ca fotbalistul să semneze cu Genoa, forrmația patronată de Dan Șucu, Gigi Becali a răspuns categoric.

Patronul de la FCSB este convins că primul 11 ideal al echipei naționale este cele aliniat de Mircea Lucescu în meciul cu Austria, astfel că, în opinia sa, Nicolae Stanciu nu mai are loc în formula de start a României.

”Cum să se simtă? Faptul că am câștigat meciul înseamnă că aceasta era echipa ideală. Așa se gândește în viață! Eu, când a luat roșu Olaru în Grecia, cu PAOK, am zis că el a fost cel mai bun de pe teren. De ce? Pentru că a luat roșu, dar echipa a câștigat. Asta înseamnă că ce a făcut el e ideal, dacă eram în 11, poate ne băteau.

Asta este echipa ideală a României și pentru meciul cu Bosnia. Nu Stanciu, nici altul, asta este echipa ideală! Ce dacă e căpitan Stanciu? Vrei să câștigi meciul sau să ai căpitanul? Echipa care a fost făcută e cea ideală, pentru că au câștigat”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Cum a arătat România în meciul cu Austria: