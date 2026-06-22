În prezent legitimat la Trabzonspor în Grecia, Denis Drăguș nu a evoluat în Superliga României decât la Viitorul Constanța (actuala Farul Constanța), sub comanda lui Gheorghe Hagi.
- Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a susținut că Drăguș va semna cu FCSB, dar Gigi Becali a explicat, pe urmă, ”problemele” transferului
Unde are de tras FCSB cu Drăguș, dacă se face transferul: ”Am vorbit cu antrenorii lui și am ajuns la concluzia asta”
Invitat în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de jurnalistul Andru Nenciu, Ciprian Marica (40 de ani) a sugerat că problema cu care s-ar confrunta Drăguș ar fi egoismul. Fostul atacant a susținut că Drăguș este prea individualist.
”(n.r. Cine e cel mai promițător atacant român în prezent?) Mie îmi place Drăguș, dar ceva, undeva, puștiul ăsta, stând de vorbă și cu antrenorii pe care i-a avut, e mult prea egoist, mult prea individualist! La calitățile pe care le are, ar fi trebuit să aibă mai multe performanțe.
E fizic, tehnic, are viteză bună. E un jucător care, mie unul, îmi place foarte mult. Și e păcat că nu reușește mai mult!”, a spus Ciprian Marica.
După ce a plecat din România în 2019, de la Viitorul, la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro, Denis Drăguș a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor.
Cifrele lui Denis Drăguș
- Standard Liege: 60 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 2 pase decisive
- Viitorul: 57 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 6 pase decisive
- Gaziantep: 47 meciuri jucate, 17 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Trabzonspor: 26 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Eyupspor: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Crotone: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decsiive
- Genoa: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive