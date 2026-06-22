În prezent legitimat la Trabzonspor în Grecia, Denis Drăguș nu a evoluat în Superliga României decât la Viitorul Constanța (actuala Farul Constanța), sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a susținut că Drăguș va semna cu FCSB, dar Gigi Becali a explicat, pe urmă, ”problemele” transferului

Unde are de tras FCSB cu Drăguș, dacă se face transferul: ”Am vorbit cu antrenorii lui și am ajuns la concluzia asta”

Invitat în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de jurnalistul Andru Nenciu, Ciprian Marica (40 de ani) a sugerat că problema cu care s-ar confrunta Drăguș ar fi egoismul. Fostul atacant a susținut că Drăguș este prea individualist.

”(n.r. Cine e cel mai promițător atacant român în prezent?) Mie îmi place Drăguș, dar ceva, undeva, puștiul ăsta, stând de vorbă și cu antrenorii pe care i-a avut, e mult prea egoist, mult prea individualist! La calitățile pe care le are, ar fi trebuit să aibă mai multe performanțe.

E fizic, tehnic, are viteză bună. E un jucător care, mie unul, îmi place foarte mult. Și e păcat că nu reușește mai mult!”, a spus Ciprian Marica.

După ce a plecat din România în 2019, de la Viitorul, la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro, Denis Drăguș a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor.

Cifrele lui Denis Drăguș

Standard Liege: 60 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 2 pase decisive

Viitorul: 57 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 6 pase decisive

Gaziantep: 47 meciuri jucate, 17 goluri înscrise, 3 pase decisive

Trabzonspor: 26 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Eyupspor: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Crotone: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decsiive

Genoa: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Emisiunea integrală cu Ciprian Marica la Poveștile Sport.ro