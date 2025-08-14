Așa vulnerabilă cum e, la ora actuală, FCSB rămâne în cărți pentru o a doua prezență succesivă într-o grupă europeană. Sport.ro a arătat aici când s-a mai întâmplat acest lucru, în cazul formației patronate de Gigi Becali.

Diseară (ora 21.00, VOYO), returul Drita - FCSB are o miză uriașă. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. În primul rând, echipa calificată în play-off-ul Europa League – va întâlni Aberdeen (Scoția) acolo – își va asigura prezența într-o grupă europeană, în acest sezon. Pentru că, inclusiv dacă va fi învinsă în următoarea dublă, cea cu Aberdeen, va merge în grupa de Conference League.

Această performanță, de a fi prezentă fie în grupa de Europa League, fie în cea de Conference League, valorează enorm! Iată sumele cu care UEFA va răsplăti echipele care vor atinge grupele celor două competiții:

*Europa League – 4,310,000 de euro

*Conference League – 3,170,000 de euro

Și, mai departe, banii vor curge, sumele fiind următoarele cu aproximație:

*Market pool Europa League – 5,490,000 de euro

*Market pool Conference League – 1,590,000 de euro

*Fiecare punct câștigat în grupa de Europa League – 150.000 de euro

*Fiecare punct câștigat în grupa de Conference League – 133.000 de euro

Așadar, când ne uităm la aceste sume, ne dăm seama că FCSB, prin simpla ei prezență într-o grupă europeană, și dacă n-ar luat niciun punct – un scenariu apocaliptic și puțin probabil! – ar ajunge la aproape 10 milioane de euro (în Europa League) și la 5 milioane de euro (Conference League).

