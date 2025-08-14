FCSB „şchioapătă“ rău de tot, în acest debut de sezon! Faptul că echipa a „reușit“ să piardă deja 6 meciuri din 11, în condițiile în care a avut 10 înfrângeri în tot sezonul trecut, în 64 de jocuri, spune totul despre căderea roș-albaștrilor.

La această criză a contribuit și situația lotului. Cu destule absențe din varii motive. Spre exemplu, campioana a abordat primele întâlniri din această campanie fără un vârf de atac veritabil, în condițiile în care Alibec și Bîrligea au lipsit, accidentați. Iar acum, în returul cu Drita (diseară, ora 21.00, VOYO), vor lipsi Radunovici, Alibec și Tănase.

Kosovarii jubilează: „Lipsește Tănase, cel mai bun om al FCSB-ului“

Ultimul e suspendat, după ce a văzut „roșu“ direct, în turul cu Shkendija (Macedonia de Nord) de acum trei săptămâni. UEFA l-a suspendat pentru trei meciuri dintre care două, returul cu Shkendija și turul cu Drita, au trecut deja. Diseară, Tănase va ispăși a treia și ultima sa etapă de suspendare. Spre marea bucurie a kosovarilor!

„FCSB nu se va putea baza pe Florin Tănase, jucătorul pe care antrenorul lui Drita, Zekirija Ramadani, îl consideră drept cel mai bun om din echipa română. Tănase e suspendat și nu va putea juca. FCSB se confruntă și cu alte absențe“, au notat jurnaliștii kosovari de la Koha.

