Etapa a 26-a s-a încheiat pe Arena Națională cu un meci pentru locul 1, Dinamo – Universitatea Craiova, în care rezultatul final, 1-1, a fost pe placul... Rapidului.

După o prima repriză „înghețată“, după cum Sport.ro a arătat aici, partea secundă a adus și golurile. Câte unul de fiecare parte. Soro a punctat pentru „câini“ (51), Al-Hamlawi (foto) a replicat pentru olteni (65). Și așa s-a și încheiat o partidă în care cele două echipe au fost parcă mai dornice să nu piardă decât să câștige.

Acum, când mai sunt doar patru etape din sezonul regulat, lupta pentru titlu se anunță mai strânsă ca oricând. Universitatea Craiova rămâne pe primul loc, după cum se poate vedea mai jos, însă nimic nu e jucat, la cât de apropiate sunt Rapid și Dinamo.