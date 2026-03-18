În lumea fotbalului românesc, există o vorbă: dacă vrei să se afle ceva, vorbește cu Gigi Becali! În permenență cu telefonul la ureche, acesta e o sursă inepuizabilă de „secrete“ și dezvăluiri.

Așa se și explică faptul că, periodic, latifundiarul din Pipera e întrebat despre toate subiectele importante ale zilei, inclusiv cele care n-au legătură directă cu FCSB. Exact așa s-a întâmplat acum, când în cadrul intervenției sale, la Fanatik, Becali a fost întrebat ce știe despre motivul pentru care Gheorghe Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul lui Gică Popescu.

„Gică, în ultimul timp, nu prea… Am vorbit eu cu el. L-a lăsat pe Zicu (n.r. – antrenorul Ianis Zicu) să facă tot. Gică Popescu e priceput la fotbal. Poate vrea să-l lase pe Popescu acolo. Gică Hagi are poftă să antreneze. El trebuie să câștige bani. Ce să facă, să cheltuie bani? El trebuie să câștige bani, nu să-i arunce în fotbal. Acțiunile alea tot ale lui Hagi sunt. Cum să țină Popescu echipa? Ca să ții o echipă de fotbal, trebuie să ai o avere de peste o sută de milioane. Asta ca să faci performanță. Dacă vrei să stai ca Iftime la Botoșani, nu-ți trebuie“, a spus patronul roș-albaștrilor.