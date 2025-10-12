Patronul campioanei este furios că proprietatea sa de zeci de milioane de euro a fost transformată, peste noapte, în poligon pentru curse ilegale și a anunțat că va lua măsuri drastice.



Scandalul a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când peste 1.000 de mașini au forțat intrarea în complexul din Berceni pentru a organiza un eveniment neautorizat de drifturi. Alertată, Poliția a intervenit pentru a calma spiritele și a-i legitima pe cei prezenți.



Contactat pentru o primă reacție, finanțatorul FCSB nu și-a ascuns furia și a arătat cu degetul spre firma de pază.



"Ce a ajuns baza mea, poligon de curse? Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo. Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva", a tunat Becali pentru ProSport.



Vizibil deranjat de incident, Becali a continuat tirul: "Adică, eu bag milioane acolo ca să se întâmple circul asta? Foarte bine că a venit Poliția! Baza aia nu e pentru curse și circ".



Mustață, martor la haos: "E ceva de speriat!"

Prezent la fața locului, liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a descris scenele de haos. Acesta a povestit cum șoferii au reușit să pătrundă în complex folosind un pretext neverosimil, păcălind personalul de securitate.



"Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament", a zis Mustață pentru Fanatik. Acesta a confirmat amploarea evenimentului: "Nu exagerez, sunt peste 1.000 de mașini, din toate județele. E ceva de speriat!".



Gigi Becali a transmis că va purta o discuție cu Gheorghe Mustață pentru a afla exact ce s-a întâmplat, înainte de a decide cine va plăti pentru incidentul care a tulburat liniștea la baza campioanei României.

