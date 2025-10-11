Patronul a stabilit o nouă directivă clară, pe care a numit-o "ordin de zi pe unitate", și care schimbă complet strategia clubului în privința jucătorului U21.



După mai multe experimente eșuate în startul sezonului, cu tineri folosiți pe posturi ofensive și schimbați rapid, Becali a pus piciorul în prag. Gata cu improvizațiile! Regula impusă de FRF va fi respectată de acum înainte doar cu apărători.



Anunțul a fost făcut public de Mihai Stoica, managerul general al clubului.



"Pe noi ne interesează jucători U21 apărători sau, în cel mai rău caz, un mijlocaș central. Ordin de zi pe unitate este că vom juca folosind apărător U21 în campionat", a transmis oficialul roș-albastru pentru Fanatik.



Cercel, marele beneficiar al deciziei

Principalul câștigător al acestei decizii este Ionuț Cercel. Fundașul dreapta de 18 ani, care a început sezonul ca titular, a fost măcinat de probleme medicale și a bifat doar 45 de minute în ultimele două luni.



Acum, fiind complet refăcut, el va fi reintrodus în primul "11" pentru a îndeplini noua viziune a patronului. "Cercel este bine, s-a antrenat normal. A avut niște dureri lombare, dar acum este bine", a adăugat MM Stoica.



Până la această hotărâre, pe lângă Cercel, la FCSB au mai fost folosiți pentru regula U21 Mihai Toma și Alexandru Stoian. În ultima victorie, 1-0 cu Universitatea Craiova, staff-ul a fost nevoit chiar să improvizeze, mutându-l pe Mihai Toma în flancul drept al apărării în repriza secundă.

