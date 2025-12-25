Gică Popescu și-a ales echipa! Mesajul postat de fostul membru al „Generației de Aur” în ziua de Crăciun

Doi dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României au demonstrat încă o dată că legătura lor depășește gazonul sau birourile de la Ovidiu. Îmbrăcați elegant, dar relaxați, cei doi lideri ai „Generației de Aur” s-au fotografiat ciocnind un pahar de vin, într-un cadru festiv.



„Familia, cea mai frumoasă „echipă” de Crăciun. Sărbători fericite tuturor!”, a scris Gică Popescu pe contul său de Instagram.

