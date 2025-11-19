Fostul căpitan al Generației de Aur consideră că "tricolorii" au o misiune infernală, indiferent de numele adversarului pe care îl vor întâlni.



România așteaptă cu emoții tragerea la sorți de joi, de la ora 14:00, unde va afla cu cine se va duela pentru un loc la Campionatul Mondial. Aflați în urna a patra, elevii lui Mircea Lucescu pot da peste forțe precum Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca. Gică Popescu a analizat situația și a recunoscut că îi este greu să fie optimist în acest moment.



"Baciul" a explicat că nu poate lua ca reper evoluția din preliminarii, unde România a terminat doar pe locul 3, ci încearcă să se agațe de amintirea turneului final din Germania.



"Nu știu la ce să mă raportez ca să devin foarte optimist, eu fiind de fel o persoană optimistă. Să mă raportez la evoluțiile din aceste preliminarii? Nu cred. M-aș raporta la turneul final de Campionat European, la primul meci, ca să am speranțe de calificare", a spus Gică Popescu, potrivit as.ro.



Ucraina, singura variantă acceptabilă



Deși inițial înclina spre Turcia din considerente sentimentale, Popescu a revenit asupra ideii. El a avertizat că naționala "Semilunei" este, în opinia sa, cea mai valoroasă și puternică dintre posibilele adversare, având în componență jucători care evoluează la nivel înalt în Europa.



În acest context, singura speranță rămâne o reeditare a duelului cu Ucraina, echipă pe care România a învins-o categoric la EURO 2024.



"Va fi teribil de greu, indiferent care ne va fi adversara, pentru că nu cred că suntem la nivelul pe care ni-l dorim și la nivelul pe care trebuie să-l aibă o echipă pentru a trece de una dintre cele patru posibile adversare. Cu toții înclinăm către Ucraina, avem și ultimul meci de la European, e singura echipă pe care putem pune degetul", a transmis Gică Popescu.

