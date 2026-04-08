Gică Hagi a găsit puterea să aibă un discurs diferit după priveghiul lui Mircea Lucescu, deși regretatul tehnician i-a fost ca un tată în lumea fotbalului.

Gică Hagi, mesaj puternic după pierderea lui Mircea Lucescu

Deși vizibil afectat la durerosul eveniment, Hagi a transmis că tristețea trebuie să dureze puțin și că trebuie să fie găsită calea de a o lua de la capăt, mentalitate care i-a fost inspirată chiar de către Mircea Lucescu.

„O zi tristă… Un profesor care ne-a învățat pe toți ce trebuie să facem. Când vorbim de nea' Mircea, vorbim despre un om care întotdeauna ne-a învățat să fim deschiși, să fim mai buni, să fim curajoși – așa cum a fost și el. A avut curaj. Pasiunea de a iubi ceva cu adevărat, așa cum Mircea a iubit meseria asta până în ultimul moment. Este un exemplu pentru noi toți, mai ales pentru mine. De mic a avut încredere în mine și îi mulțumesc pe această cale.

Cel mai bun sfat pe care l-am primit de la el a fost să iubim ceea ce știm să facem mai bine. Să ne dedicăm meseriei. Numai așa poți ajunge sus. Și, bineînțeles, curajul. Eu cred că asta am avut de când l-am cunoscut: curaj de a face lucrurile, curaj de a învăța și de a progresa.

Tristețea trebuie să dureze puțin. Trebuie să o iei de la capăt și să devii învingător, așa cum a fost el ca fotbalist și antrenor. Cred eu, cel mai mare din toate timpurile. Să ajungi al treilea în lume… Numărul ăsta spune ceva extraordinar. E greu să te gândești că poți ajunge acolo.

Lucescu, ca un tată pentru Hagi

Mi-a fost fundamental. M-a crescut, m-a educat. Tot ce am realizat în viață a fost datorită celor doi antrenori pe care i-am avut. Nea' Mircea m-a luat la 17 ani și a avut curajul să mă promoveze direct de la juniori la echipa mare, fără să trec pe la U21. El mi-a influențat întreaga traiectorie fotbalistică. Asta înseamnă dedicație până în ultima zi pentru ceea ce iubești. Eu am văzut un om care, până în ultima clipă, a luptat cu curaj.

A fost un profesor adevărat. Am vorbit cu el acum două zile, când era bine la spital și îl așteptam să iasă. Și după aceea… s-a întâmplat ce s-a întâmplat” - au fost cuvintele lui Gică Hagi, la Arena Națională.