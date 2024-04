Octavian Popescu și-a surprins fanii printr-un nou look.

Tavi Popescu a apărut cu o mustață în stil latino lover

Autocarul "roș-albaștrilor" a fost așteptat de câțiva zeci de fani la sosirea la Arena Națională, aceștia dorind să facă poze, să dea mâna cu favorițiilor lor și să-i încurajeze. Mulți au fost surprinși de noul look afișat de Tavi Popescu, care și-a lăsat să crească o mustață subțirea deasupra buzei superioare, cum a avut și patronul Gigi Becali în urmă cu peste un deceniu.

Noul element în stil latino lover, făcut celebru peste Ocean de actori precum Tin-Tan (German Valdes), John Leguizamo, John Waters, Errol Flynn și Clark Gable sau de cântăreții Little Richard (Richard Wayne Penniman), Prince (Prince Rogers Nelson) și Lionel Richie, pare să-i fi prins bine fotbalistului.

Acesta a fost folosit de Elias Charalambous în extrema dreaptă a atacului FCSB și s-a descurcat onorabil, creând numeroase ocazii de periculoase și făcându-i viața fundașului Mihai Căpățînă.

Junior la Rapid și Craiova, s-a impus la FCSB

Octavian George Popescu (21 de ani) este născut la Târgoviște și s-a format la juniorii cluburilor Grup Școlar Agricol Nucet (2011-2014), Regal Sport București (2014-2020, FC Rapid 1923 (2019 / împrumutat) și CSU Craiova (2020 / împrumutat). A ajuns la FCSB în 2020 și a debutat la doar 17 ani la echipa de seniori.

Are 13 selecții și un gol pentru naționala U21, făcând parte din echipa care a jucat la Euro 2021, a bifat două convocări pentru România Olimpic, jucând la JO 2022, și are 7 prezențe pentru reprezentativa de seniori. Este cotat momentan la 3 milioane de euro. În acest sezon are 33 de prezențe și 1 gol pentru FCSB, în toate competițiile.

Foto - Gabriel Chirea