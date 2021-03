George Ogararu a raspuns la intrebarea de pe buzele tuturor! "Tu la care echipa ai jucat?" Ce spune despre DUELUL ORGOLIILOR din Liga 3

Actualul manager al Stelei a evoluat pentru echipa patronata de Gigi Becali timp de 4 sezoane, insa acum este parte din proiectul Armatei.

Cu o zi inainte de derby-ul din Liga a 3-a, dintre Steaua si FCSB 2, Ogararu a vorbit despre trecutul sau ca jucator, dar si despre proiectul Armatei. "Este atat de des intalnita aceasta fraza si mai este una, ca 'Pe tine te-a platit Becali si musti mana care te-a hranit', ma rog. In primul rand, m-a gasit acolo. Nu am fost cumparat sau luat din alta parte. In al doilea rand, nu am fost platit pentru ceea ce prestam.

Eram unul dintre cei mai slab platiti, pentru ca veneam din Centrul de Copii si Juniori. Si in al treilea rand, s-a facut profit cu mine, adica cu mine nu s-a cheltuit nici macar 10% din ceea ce s-a castigat. Iar de format, m-am format la Steaua Armatei, de la varsta de 9 ani, din 1989. Este o mare problema atunci cand confunzi lucrurile si cand crezi ca daca cineva iti plateste salariul este si stapan absolut si ii datorezi viata pentru lucrul acesta.

Cred ca e o mare problema de perceptie a realitatii incat nu prea mai lasi loc de discutie, de aceea nici nu prea mai raspund mesajelor. Si pentru cine am jucat, tot timpul am jucat pentru Steaua. Am jucat cu Steaua pe piept. Am avut mai multe sigle, am jucat sub mai multe forme de conducere, dar intotdeauna pentru Steaua", a declarat George Ogararu pentru GSP.

DERBY IN GHENCEA: STEAUA - FCSB 2, sambata, ora 15, live video pe www.sport.ro!