George Ogăraru: "Cei de la Ajax m-au întrebat de Louis Munteanu"

„Am vorbit mai întâi cu șeful scouterilor de la Ajax. Era interesat de Louis Munteanu. M-a sunat să mă întrebe de el cu o zi sau două înainte să se termină perioada de transferuri la echipa mare. Heitinga și Keizer m-au sunat și ei să mă întrebe despre Louis. Le-am spus lucruri bune, dar, până la urmă, l-au ales pe Casper Dolberg, care s-a reîntors la Ajax după episoadele din Franța”. Dolberg (27 de ani) a plecat de la Ajax la Nice în 2019, când nu împlinise 21 de ani, pentru 20,5 milioane de euro. După ce a fost împrumutat la Sevilla și Hoffenheim, atacantul danez a ajuns la Anderlecht în 2023, pentru ca în această vară să se întoarcă la clubul care l-a lansat în fotbalul mare.



L-am întrebat pe George Ogăraru dacă Ajax mai este interesată de Munteanu. Iată răspunsul: „Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Știu doar că au fost interesați în această perioadă de transferuri, pentru că aveau nevoie neapărat de un atacant”



Actualul director al Academiei Stelei e în contact permanent cu gruparea la care a jucat în anii 2000. El a fost invitat la finalul anului trecut la aniversarea a 125 de ani de la înființarea clubului olandez. În plus, „când mai apar copii talentați în țară, cei care se ocupă de Academia lui Ajax mă mai întreabă despre ei. Încerc să dau cât se poate de multe referințe bune, să ajungă copiii noștri să facă performanță în fotbalul mare”.

