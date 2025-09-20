George Ogăraru: "Cei de la Ajax m-au întrebat de Louis Munteanu"

- Ogăraru a jucat pentru Ajax între 2006 și 2010, după transferul de la Steaua. În sezoanele 2013-2014 și 2016-2017 a fost secund la Jong Ajax, în a doua perioadă lucrând alături de John Heitinga, actualul antrenor principal al „lăncierilor”, și de Marcel Keizer, secund acum la echipa mare.
George Ogăraru, directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a fost contactat de oficiali ai lui Ajax, care i-au cerut referințe despre Louis Munteanu.
„Am vorbit mai întâi cu șeful scouterilor de la Ajax. Era interesat de Louis Munteanu. M-a sunat să mă întrebe de el cu o zi sau două înainte să se termină perioada de transferuri la echipa mare. Heitinga și Keizer m-au sunat și ei să mă întrebe despre Louis. Le-am spus lucruri bune, dar, până la urmă, l-au ales pe Casper Dolberg, care s-a reîntors la Ajax după episoadele din Franța”. Dolberg (27 de ani) a plecat de la Ajax la Nice în 2019, când nu împlinise 21 de ani, pentru 20,5 milioane de euro. După ce a fost împrumutat la Sevilla și Hoffenheim, atacantul danez a ajuns la Anderlecht în 2023, pentru ca în această vară să se întoarcă la clubul care l-a lansat în fotbalul mare.
L-am întrebat pe George Ogăraru dacă Ajax mai este interesată de Munteanu. Iată răspunsul: „Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Știu doar că au fost interesați în această perioadă de transferuri, pentru că aveau nevoie neapărat de un atacant”
Actualul director al Academiei Stelei e în contact permanent cu gruparea la care a jucat în anii 2000. El a fost invitat la finalul anului trecut la aniversarea a 125 de ani de la înființarea clubului olandez. În plus, „când mai apar copii talentați în țară, cei care se ocupă de Academia lui Ajax mă mai întreabă despre ei. Încerc să dau cât se poate de multe referințe bune, să ajungă copiii noștri să facă performanță în fotbalul mare”.
Modelul Academiei Ajax la Academia Stelei
Ogăraru vrea să implementeze în Academia Stelei modelul Academiei lui Ajax: „Acum trei ani am fost cu toți antrenorii noștri într-o perfecționare la Academia Ajax-ului, am luat modele de bună practică de la ei și încercăm să le implementăm la noi”.
Fostul jucător al Stelei București din perioada 1998-2006 ne-a expus și planurile pe care le are la Academia pe care o conduce: „Eu cred foarte mult în Academie și cred foarte mult în sustenabilitatea unui club prin Academie. Adică vrem jucători formați, promovați și ulterior lansați în fotbalul mare. Jucători proprii, pentru că și asta este identitatea unui club, nu doar emblema, palmaresul, stadionul, ci și oamenii care lucrează în club și mai ales jucătorii care sunt formați de către club în spiritul Stelei. Iar la nivel de sustenabilitate financiară, cu siguranță că merită să investeșți mai mult și să promovezi un jucător tânăr de-al tău, la costuri zero, sau aproape de zero, decât să iei un jucător străin la o anumită vârstă, care e foarte posibil să nu-l poți vinde. Drept dovădă că singurul jucător pe care l-a vândut Steaua și pe care a încasat bani de la reactivarea secției de fotbal a fost format de către Academie - David Matei”.
Matei (19 ani) a fost transferat în această vară de Universitatea Craiova pentru 75.000 de euro plus 20% dintr-o eventuală viitoare tranzacție. El joacă pe postul de mijlocaș central și a intrat în trei meciuri pentru olteni în acest început de sezon, totalizând până acum 134 de minute pe teren.
Chestionat despre o eventuală colaborare cu Academia lui Ajax și dacă e posibil ca vreun junior de la Steaua să se pregătească la Amsterdam, Ogăraru a precizat: „Nu am asta în plan, nu este o prioritate. Dacă un copil de-al nostru va fi foarte bun, eu sper să-l promovăm în prima echipă, să joace pentru Steaua. Acesta este obiectivul meu principal, nu să-l ducem în altă parte. Sper să-l promovăm prima dată la Steaua și, după aceea, dacă va atrage atenția cluburilor mari, poate pleca”.
