Două „telenovele“ a oferit fotbalul nostru, în vara care a trecut. Prima a fost cu noua echipă a lui Ianis Hagi, a doua cu transferul lui Louis Munteanu. Și ambele au avut niște încheieri mult sub așteptări!

Fiul lui Gheorghe Hagi, „plimbat“ pe la echipe din Bundesliga și Serie A, a ajuns la... Alanyaspor! Iar Louis Munteanu, pe care s-au „bătut“ formații din Spania și Franța, e tot la Cluj. Unde va și rămâne, aproape sigur, până în iarnă, cel puțin.

Balaj a explicat rămânerea lui Louis Munteanu

Dacă în privința lui Ianis Hagi, am primit o explicație concretă pentru transferul dezamăgitor pe care l-a avut – multe dintre „ofertele“ sale au fost, pur și simplu, inventate! -, în schimb, în cazul lu Louis Munteanu nu se lămurise ce s-a întâmplat, de a rămas la CFR. Până acum! Pentru că, în dialog cu Fanatik, președintele clujenilor, Cristi Balaj, a lăsat de înțeles că atacantul de 23 de ani n-a mai semnat cu o altă echipă, deoarece patronul Neluțu Varga a ținut la preț. Unul piperat pentru un vârf din campionatul nostru!

„Prețul lui Louis Munteanu este de minim 10 milioane de euro. Minim! E o sumă realistă, eu cunosc anumite detalii. În viață e important ca atunci când se oprește trenul în stație, să urci. Dacă nu au urcat la momentul potrivit, s-ar putea să îl pierzi. Situația este sensibilă și nu este ușor de gestionat. Este normal ca domnul Varga să-l protejeze pe Louis“, a explicat Balaj.

CFR vrea de cinci ori mai mulți bani decât suma plătită pe jucător!

Faptul că CFR a fixat acest preț, de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu, e o decizie curajoasă. Pentru că, în trecut, au mai fost cazuri de fotbaliști în campionatul nostru, care n-au fost lăsați să plece la oferte avantajoase, considerate însă sub pretențiile clubului, după care n-au mai ajuns nicăieri.

Acum, CFR vrea să dea un adevărat tun de pe urma lui Louis Munteanu! Pentru că atacantul a fost transferat de la Fiorentina, pentru 2,3 milioane de euro în iulie 2024, iar Neluțu Varga consideră că valoarea sa a crescut de aproape cinci ori într-un an!

În acest sezon, Louis Munteanu are 11 meciuri și 1 gol, la CFR Cluj. Cota sa de piață, potrivit transfermarkt.com: 5 milioane de euro.

