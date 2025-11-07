Florin Bratu a vorbit despre transferal de la Rapid la Galatasaray, într-o perioadă în care trupa giuleșteană, patronată de George Copos, era înțesată de jucători valoroși. Antrenată de Mircea Rednic, Rapid avea un lot valoros, cu dubluri pe posturi. Florin Bratu făcea cuplu în avanposturi cu Daniel Niculae.

Florin Bratu la Galatasaray: "Domnul Copos m-a lăsat"



Supranumit "Mitraliera", Florin Bratu (45 de ani) era impresariat de Ioan Becali.



"A venit după toate trofeele câștigate cu Rapid: un campionat, o cupă și două supercupe. În 2003, în vara aceea, avându-l impresar pe Giovanni, am vrut să profit de momentul bun pe care-l aveam. Giovanni a găsit această posibilitate cu Galatasaray. Domnul Copos nu a fost de acord prima dată, pentru că dorea ca Rapid să acceadă în grupele Champions League.



Am jucat playoff cu Anderlecht, ne-au bătut 3-2 după ce am avut 2-0 la Bruxelles, am înscris și un gol. După ce am ieșit din cupele europene, domnul Copos m-a lăsat să plec la Galatasaray, dar n-am mai putut sa joc în Champions League, pentru că o făcusem în preliminarii pentru Rapid. E un regret fantastic pentru mine, erau în grupă cu Juventus, Villareal și Olympiacos. În 2001 eram la Tractorul Brașov, în liga a doua, și în 2003 eram deja la Galatasaray, un progres fantastic", a declarat Florin Bratu, potrivit Eurosport.

