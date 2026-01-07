Ultima dată când Rapid a câștigat campionatul a fost în sezonul 2002/03, când patron la club era George Copos. Afaceristul a finanțat trupa din Grant în perioada 1993-2013.



George Copos, mesaj pentru Rapid după ce giuleștenii au încheiat anul pe 2: ”Sunt convins”



În acest moment, Rapid se situează pe poziția secundă în clasament cu 39 de puncte. În 21 de etape, formația dirijată de Costel Gâlcă a bifat 11 victorii, șase remize și patru eșecuri.



George Copos e convins că giuleștenii se vor impune la finalul sezonului și vor câștiga al patrulea titlu din istorie.



”Sper să câștige campionatul anul acesta, sunt convins că o vor face, iar eu sunt alături de ei”, a spus George Copos, potrivit iamsport.



Rapid a mai câștigat titlul în 1966/67 și în 1998/99. Ultimul trofeu al giuleștenilor a venit în 2008, când au câștigat Supercupa României, după ce în 2006/07 au obținut cupa.



Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid. Prima reacție a atacantului



"Bine ai venit la Rapid, Daniel Paraschiv! Atacantul în vârstă de 26 de ani vine sub formă de împrumut de la Real Oviedo, club din Primera Division, până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv.

Daniel a ajuns aseară (4 ianuarie) în cantonamentul Rapidului din Antalya, astăzi a efectuat vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă", au scris cei de la Rapid.



„Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești! Forza Rapid!”, a fost prima reacție a lui Daniel Paraschiv după semnarea contractului.

