Florin Bratu, zis și „Mitraliera“ pentru modul original în care își celebra reușitele la Dinamo, a fost printre marii atacanți ai României de la începuturile anilor 2000.

Încă de când a făcut primii pași în fotbalul de nivel mai ridicat, la Rapid, era evident că Bratu are calitate și că va ajunge departe. În acest context, primul său transfer extern, la Galatasaray Istanbul, a venit firesc.

Plecarea lui Bratu, de la Rapid la Galata, a reprezentat o mare lovitură financiară pentru George Copos, patronul giuleștenilor, la vremea respectivă. Pentru că transferul s-a realizat în schimbul sumei de 1,75 de milioane de euro, una imensă pentru România anului 2003.

Florin Bratu regretă și acum ratarea participării în Champions League

Acum, la 22 de ani după ce a semnat cu Galatasaray, fostul nostru internațional a făcut o mărturisire tristă. Prezent la emisiunea „Fotbalul: povestea mea“, difuzată de Eurosport și realizată de Gabriel Cânu, Bratu a povestit cum a ratat participarea în grupele Champions League, în vechiul format, alături de Cim-bom.

„Transferul la Galatasaray a venit după toate trofeele câștigate cu Rapid: un campionat, o cupă și două supercupe. În 2003, în vara aceea, avându-l impresar pe Giovanni (n.r. – Ioan Becali), am vrut să profit de momentul bun pe care-l aveam. Giovanni a găsit această posibilitate cu Galatasaray. Domnul Copos nu a fost de acord prima dată, pentru că dorea ca Rapid să acceadă în grupele Champions League. Am jucat playoff cu Anderlecht, ne-au bătut 3-2 după ce am avut 2-0 la Bruxelles, am înscris și un gol. După ce am ieșit din cupele europene, domnul Copos m-a lăsat să plec la Galatasaray, dar n-am mai putut sa joc în Champions League, pentru că o făcusem în preliminarii pentru Rapid. E un regret fantastic pentru mine, erau în grupă cu Juventus, Villareal și Olympiacos. În 2001, eram la Tractorul Brașov, în liga a doua, și în 2003 eram deja la Galatasaray, un progres fantastic“, a povestit Florin Bratu.

