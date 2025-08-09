Al Nassr a pus ochii pe Kingsley Coman, care se află la FC Bayern Munchen din iulie 2017 și care este cotat de site-urile de specialitate la 30 de milioane de euro.



Recent, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Al Nassr a deschis negocierile pentru transferul lui Kingsley Coman.



Acum, italianul a sugerat că saudiții au și trimis oferta, dar și că fotbalistul lui Bayern e deschis să negocieze cu Al Nassr, unde și-ar putea bine conturile.

Kingsley Coman a luat decizia după ce Al Nassr i-a trimis lui FC Bayern oferta! Anunțul lui Fabrizio Romano



Sunt mari șanse ca transferul să se facă, așa că ar fi vorba de o chestiune de timp până când toate lucrurile se vor pune la punct, iar Kingsley Coman va schimba echipa.

”Se înțelege că Kingsley Coman este deschis să se alăture celor de la Al Nassr, în condițiile în care discuțiile dintre toate părțile sunt deja bine avansate.

Al Nassr a trimis o ofertă oficială către Bayern vineri, așa cum s-a dezvăluit în exclusivitate. Transferul este în mod clar pe cale să se realizeze”, scrie Fabrizio Romano pe Twitter/X.

