Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea în ziua în care Emeric Ienei a murit

Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea în ziua în care Emeric Ienei a murit
Legendarul antrenor s-a stins din viață la 88 de ani.

Emeric Ienei a trecut în neființă în locuința sa din Oradea, în urma unei comoții cerebrale. El a fost antrenorul care a stat pe banca Stelei la finala din 1986 contra FC Barcelonei, câștigată cu 2-0 la loviturile de departajare.

Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea în ziua în care Emeric Ienei a murit

Pe stadionul ”Steaua” din Ghencea a fost afișat chiar pe tabela electronică care înconjoară arena un omagiu pentru Emeric Ienei: ”Legendele nu mor niciodată!”.

Vestea trecerii în neființă a lui Emeric Ienei emoționat o țară întreagă. El s-a făcut remarcat pe oriunde a antrenat și nu doar pentru munca sa, ci și pentru sufletul său bun.

Într-un dialog cu Sport.ro, Ilie Năstase, fost mare tenismen român, care se cunoaște cu Ienei de la 16 ani, și-a exprimat regretul după ce a aflat cumplita veste.

Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”

”Îmi pare rău. Regret mult. Îmi era un prieten bun, îl cunosc de când aveam 16 ani, 17 ani. Un om foarte bun. Blând. Un om chiar adevărat. Blând. Mai mult nu pot să spun, că îmi pare rău. Nu îmi găsesc cuvintele. Ce păcat... A fost un om extraordinar.

Singurul antrenor care a câștigat și el o cupă și noi spunem că nu e Steaua cea mai titrată echipă.

Trebuie să respectăm acești antrenori. La fel ca Ștefan Kovacs.

Lui Ienei trebuia să-i facă statuie până acum. Lui Kovacs la fel. Știți cum se laudă țările civilizate? Cu statuile se laudă. Alea sunt ce contează. Și de atunci și cele de acum, recente. M-a întrebat un prieten francez câte statui avem. Și eu i-am spus 'nu știu, că noi nu respectăm oamenii'.

Îmi pare rău. În această seară o să fiu trist. Am primit o veste rea de tot pentru sufletul meu”, a spus Ilie Năstase pentru Sport.ro.

