Piovaccari o ajută pe FCSB! Marea problemă a Bolognei a fost dezvăluită de italian

FCSB va juca pe teren propriu meciul cu Bologna din Europa League.

FCSB se pregătește de meciul cu Bologna, care va avea loc joi, de la 19:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii se pregătesc de al treilea duel din faza ligii a acestui sezon de Europa League.

Federico Piovaccari a găsit punctul slab al Bolognei

Federico Piovaccari a vorbit despre meciul fostei sale echipei cu formația din Italia și a observat că Bologna are o problemă pe care FCSB ar putea să o speculeze.

Fostul atacant italian a observat că echipa antrenată de Vincenzo Italiano nu a evoluat pe măsura așteptărilor la meciurile din deplasare ale acestei stagiuni.

„În Europa își cam arată punctele slabe, în campionat nu. Are un grup care chiar joacă foarte bine, anul trecut a câștigat Cupa Italiei. În opinia mea, ei nu știu să trateze meciurile din deplasare, e marea lor problemă. E clar că Bologna are mai multă calitate decât FCSB, totuși, pe teren va cerne adevărul.

E cert că și Bologna va juca la victorie, își propune să acceadă în fazele superioare. În atac sunt foarte puternici, îmi plac Bernardeschi și Odgaard. Cu siguranță va fi un meci frumos, dar și de luptă.”, a spus Federico Piovaccari pentru GSP.ro.

Piovaccari, convins că FCSB își poate reveni 

Întrebat despre situația tensionată de la FCSB din acest sezon, în care echipa patronată de Gigi Becali a avut rezultate sub nivelul așteptărilor, Piovaccari are încredere că roș-albaștrii se pot bate la titlu chiar și în această situație.

„Cred că nu-i lipsește nimic lui FCSB. Mă uit la jucători și văd că Bîrligea nu a mai început la fel ca anul trecut, Olaru a avut un start greu după accidentare și încă nu e la 100%, deci, cumva, ține de jucători, individual vorbind. Când fiecare va fi conectat fizic și mental, atunci va reintra în lupta pentru titlu. Încă nu e târziu să mai spere la câștigarea campionatului.”, a adăugat atacantul italian, conform sursei menționate mai sus.

