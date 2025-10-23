Piovaccari o ajută pe FCSB! Marea problemă a Bolognei a fost dezvăluită de italian

FCSB se pregătește de meciul cu Bologna, care va avea loc joi, de la 19:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii se pregătesc de al treilea duel din faza ligii a acestui sezon de Europa League.



Federico Piovaccari a găsit punctul slab al Bolognei



Federico Piovaccari a vorbit despre meciul fostei sale echipei cu formația din Italia și a observat că Bologna are o problemă pe care FCSB ar putea să o speculeze.

Fostul atacant italian a observat că echipa antrenată de Vincenzo Italiano nu a evoluat pe măsura așteptărilor la meciurile din deplasare ale acestei stagiuni.

„În Europa își cam arată punctele slabe, în campionat nu. Are un grup care chiar joacă foarte bine, anul trecut a câștigat Cupa Italiei. În opinia mea, ei nu știu să trateze meciurile din deplasare, e marea lor problemă. E clar că Bologna are mai multă calitate decât FCSB, totuși, pe teren va cerne adevărul.

E cert că și Bologna va juca la victorie, își propune să acceadă în fazele superioare. În atac sunt foarte puternici, îmi plac Bernardeschi și Odgaard. Cu siguranță va fi un meci frumos, dar și de luptă.”, a spus Federico Piovaccari pentru GSP.ro.

