Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Surpriză uriașă în atac! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Bologna



Pentru meciul cu Bologna, FCSB a apelat la același 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă. În linia de fund își vor face apariția Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru și Risto Radunovic.



Ca mijlocași defensivi au fost selectați Baba Alhassan și Adrian Șut în spatele lui Juri Cisotti, Darius Olaru și David Miculescu. Surpriza este în atac, Mamadou Thiam a fost titularizat.



Echipele de start



FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (C), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima - Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous



Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (C), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina - Holm, Pobega, Castro, F. Bernardeschi, Casale, L. Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

