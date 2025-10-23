Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Surpriză uriașă în atac! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Bologna
Pentru meciul cu Bologna, FCSB a apelat la același 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă. În linia de fund își vor face apariția Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru și Risto Radunovic.
Ca mijlocași defensivi au fost selectați Baba Alhassan și Adrian Șut în spatele lui Juri Cisotti, Darius Olaru și David Miculescu. Surpriza este în atac, Mamadou Thiam a fost titularizat.
Echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (C), Cisotti - Thiam
Rezerve: Udrea, Zima - Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
- Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (C), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga
Rezerve: Ravaglia, Pessina - Holm, Pobega, Castro, F. Bernardeschi, Casale, L. Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian
Antrenor: Daniel Niccolini