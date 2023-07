„Se întâmplă să mai și apăr!” Portarul Oțelului a făcut declarația serii după înfrângerea cu FCSB

Relu Stoian, portarul Oțelului Galați, a avut puterea să glumească la finalul meciului cu FCSB, în ciuda înfrângerii categorice.

Goalkeeperul a reușit să apere o lovitură de la 11 în fața lui Florine Coman (poate cel mai înformă fotbalist din Liga 1), însă n-a avut replică la șuturile adversarilor Tavi Popescu (40') și Andrea Compagno (90+1').

Stoian a glumit pe marginea penalty-ului executat slab de Coman, susținând că i „se mai întâmplă uneori să și apere”.

„Per total, cred că am făcut o echipă bună împotriva FCSB-ului. Ne-a lipsit un pic și norocul la acea bară. Apoi au marcat pentru 2-0. Cred că am făcut o partidă bună.

Am văzut puțin cam târziu mingea și nu am mai ajuns să ating. Penalty-ul se ratează mai mult. Am fost inspirat, am rămas pe centru. Se întâmplă să mai și apăr.

Încă ne bântuie meciul de acasă cu UTA. Sperăm ca pe viitor să câștigăm și cele trei puncte.

Competiția e una acerbă. Fiecare echipă luptă pentru cele trei puncte ca să urce cât mai sus în clasament. Mulți jucători sunt debutanți în Liga 1 și unii încă mai au trac”, a spus Relu Stoian la finalul meciului cu FCSB.

Chiar dacă Oțelul a avut două bare, iar Vlad Chiricheș a fost aproape de un autogol în prima parte a meciului, roș-albaștrii au câștigat trei puncte importante la Galați, pe un stadion arhiplin.

Octavian Popescu a deschis scorul în minutul 40, după ce Andrei Cordea i-a pasat la aproximatitv 25 de metri, iar winger-ul FCSB-ului a șutat fără să stea pe gânduri și a reușit, astfel, să marcheze o bijuterie.

În repriza secundă, Andrea Compagno l-a învins pe Relu Stoian cu un șut din apropierea careului, după ce vârful italian a rămas unu contra unu, în urma unui contraatac fulger al roș-albaștrilor.

