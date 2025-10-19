Goian consideră că absența stoperului reprezintă o pierdere uriașă atât pentru campioana României, cât și pentru prima reprezentativă, subliniind forma excelentă pe care o traversa acesta.



"Îmi pare rău pentru Mihai Popescu, fiindcă era într-o perioadă bună, devenise deja un jucător de neînlocuit în apărarea FCSB-ului, era o piesă importantă și pentru echipa națională, iar această accidentare cruntă... chiar nu e în regulă. Îmi pare nespus de rău pentru el, sper să se facă bine și să revină cât mai repede, pentru că este o pierdere pentru echipa națională și pentru FCSB", a spus fostul fundaș, potrivit sptfm.ro.



Sezon încheiat și operație la Roma



Vestea teribilă a fost confirmată: sezonul este încheiat pentru Mihai Popescu. Fundașul, care a ieșit de pe teren în minutul 72 al partidei cu Austria, va avea nevoie de o intervenție chirurgicală complexă, ce va fi efectuată la o clinică din Roma.



Pentru FCSB, situația din defensivă devine critică, în condițiile în care Joyskim Dawa și Daniel Graovac sunt, de asemenea, indisponibili din cauza problemelor medicale. Totuși, campioana are o portiță în Europa League, unde regulamentul UEFA îi permite să opereze o modificare de urgență pe listă. Astfel, veteranul Vlad Chiricheș ar putea fi înregistrat pentru a acoperi golul lăsat de Popescu, având drept de joc chiar de la meciul cu Bologna, programat pe 23 octombrie.

