EXCLUSIV ”Vezi un play-off fără FCSB?” Rapidiștii pun paie pe foc

&rdquo;Vezi un play-off fără FCSB?&rdquo; Rapidiștii pun paie pe foc Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Contrar sezonului precedent, Rapid e echipa care ocupă un loc bun în clasament, în timp ce FCSB pare de nerecunoscut în noua stagiune.

TAGS:
RapidFCSBdenis ciobotariu
Din articol

Rapid se situează înainte de derby-ul cu Dinamo de duminică seară pe poziția a treia cu 25 de puncte. După 12 etape, echipa lui Costel Gâlcă a înregistrat șapte victorii, patru remize și un eșec.

FCSB, în schimb, e pe locul 12 cu 13 puncte. Sâmbătă, roș-albaștrii au pierdut cu Metaloglobus, iar situația campioanei en-titre a devenit mai tensionată ca niciodată în momentul de față.

”Vezi un play-off fără FCSB?” Cum a răspuns Denis Ciobotariu

Întrebat într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro dacă ar vedea un play-off fără FCSB și CFR Cluj, având în vedere forma modestă pe care o traversează ambele echipe, Denis Ciobotariu, jucătorul Rapidului, e convins că cele două își vor reveni.

Totuși, Ciobi admite că în clipa de față clasamentul e ”puțin surprinzător”, cu FC Botoșani în frunte și Unirea Slobozia pe locul șase.

”E puțin surprinzător. Anul ăsta cred că e mai strâns ca niciodată. Toate echipele s-au pregătit foarte bine. 

(n.r. Ai vedea un play-off fără FCSB și CFR?) Sincer, nu. Nu știu ce să spun. Mai e de jucat și cred că și-ar putea reveni, nu știu, nu e treaba mea, dar cred că se vor schimba lucrurile”, a spus Denis Ciobotariu.

Cum arată clasamentul Superligii României

Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu a intrat &icirc;n istorie &icirc;n Serie A!
Cristi Chivu a intrat în istorie în Serie A!
ULTIMELE STIRI
UTA - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 17:30 | Duel &icirc;ncins &icirc;n Superliga
UTA - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 17:30 | Duel încins în Superliga
Dinamo - Rapid, LIVE TEXT de la 20:30 | Se anunță un derby incendiar pe Arena Națională
Dinamo - Rapid, LIVE TEXT de la 20:30 | Se anunță un derby incendiar pe Arena Națională
Tottenham - Aston Villa, de la 16:00 pe VOYO! Drăgușin Co. pot urca pe locul doi &icirc;n Premier League
Tottenham - Aston Villa, de la 16:00 pe VOYO! Drăgușin&Co. pot urca pe locul doi în Premier League
Liverpool - Manchester United, de la 18:30! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO
Liverpool - Manchester United, de la 18:30! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO
Ligue 1 | Cinci dueluri, &icirc;n direct pe VOYO! Lens, Rennes, Toulouse și Nantes, &icirc;n acțiune
Ligue 1 | Cinci dueluri, în direct pe VOYO! Lens, Rennes, Toulouse și Nantes, în acțiune
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: &rdquo;De parcă nici n-ar fi existat!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 &icirc;n Serie A

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A



Recomandarile redactiei
Trei variante &bdquo;low-cost&rdquo; pentru Real Madrid! Fotbaliștii vizați de &bdquo;galactici&rdquo;
Trei variante „low-cost” pentru Real Madrid! Fotbaliștii vizați de „galactici”
C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut p&acirc;nă acum la Dinamo - Rapid
Câte bilete s-au vândut până acum la Dinamo - Rapid
Dat afară de Nottingham Forest, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin a intrat &icirc;ntr-un top de toată jena!
Dat afară de Nottingham Forest, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin a intrat într-un top de toată jena!
Pariul lui Cristi Borcea &icirc;nainte de Dinamo - Rapid: &rdquo;Cifrele vorbesc&rdquo;
Pariul lui Cristi Borcea înainte de Dinamo - Rapid: ”Cifrele vorbesc”
Cristi Chivu a intrat &icirc;n istorie &icirc;n Serie A!
Cristi Chivu a intrat în istorie în Serie A!
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Transferul pregătit de Rapid, pus pe hold: &rdquo;M-a sunat Viorel Moldovan. Nu negociem&rdquo;
Transferul pregătit de Rapid, pus pe hold: ”M-a sunat Viorel Moldovan. Nu negociem”
Nu pot să-mi explic! Reacția covăsnenilor după ce le-a trecut glonțul pe la ureche. Marea problemă semnalată
"Nu pot să-mi explic!" Reacția covăsnenilor după ce le-a trecut glonțul pe la ureche. Marea problemă semnalată
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi &icirc;ncă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

stirileprotv Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!