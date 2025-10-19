Rapid se situează înainte de derby-ul cu Dinamo de duminică seară pe poziția a treia cu 25 de puncte. După 12 etape, echipa lui Costel Gâlcă a înregistrat șapte victorii, patru remize și un eșec.



FCSB, în schimb, e pe locul 12 cu 13 puncte. Sâmbătă, roș-albaștrii au pierdut cu Metaloglobus, iar situația campioanei en-titre a devenit mai tensionată ca niciodată în momentul de față.



”Vezi un play-off fără FCSB?” Cum a răspuns Denis Ciobotariu



Întrebat într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro dacă ar vedea un play-off fără FCSB și CFR Cluj, având în vedere forma modestă pe care o traversează ambele echipe, Denis Ciobotariu, jucătorul Rapidului, e convins că cele două își vor reveni.



Totuși, Ciobi admite că în clipa de față clasamentul e ”puțin surprinzător”, cu FC Botoșani în frunte și Unirea Slobozia pe locul șase.



”E puțin surprinzător. Anul ăsta cred că e mai strâns ca niciodată. Toate echipele s-au pregătit foarte bine.



(n.r. Ai vedea un play-off fără FCSB și CFR?) Sincer, nu. Nu știu ce să spun. Mai e de jucat și cred că și-ar putea reveni, nu știu, nu e treaba mea, dar cred că se vor schimba lucrurile”, a spus Denis Ciobotariu.

