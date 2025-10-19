Situația lui Denis Alibec la FCSB pare tot mai tensionată. După eșecul campioanei României cu Metaloglobus, scor 1-2, au apărut informații în mediul online conform cărora atacantul de 34 de ani ar intenționa să plece în iarnă.



OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”



Pentru a clarifica situația, Sport.ro a luat legătura cu patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, care a avut o reacție tranșantă.



„Să plece dacă vrea. Habar n-am ce ziceți. Habar n-am! Ce, mă uit eu la online? Stau liniștit, îmi văd de viața mea.



Păi, dacă mă uit la online, mi se duce viața. Mai trăiesc cu 10 ani mai puțin. De ce să trăiesc cu 10 ani mai puțin?



Nu-mi trebuie tată mie. Și habar n-am ce zici (n.r. - despre Alibec). Habar n-am. E posibil.



(n.r. - Îl vreți în continuare?) Păi abia a început treaba, trebuie să-l vedem. Hai, să-l vedem joi dacă merită (n.r - în meciul cu Bologna). Dacă dă gol și câștigăm? Păi atunci ce să mai... o să joace joi și gata!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Sport.ro.

Denis Alibec, un assist în 10 meciuri pentru FCSB

Alibec a intrat pe teren în minutul 79 al partidei cu Metaloglobus, în locul lui Darius Olaru, dar nu a reușit să impresioneze. Fanii FCSB l-au criticat la finalul meciului, iar atacantul ar fi nemulțumit de puținele minute primite în acest sezon.

