OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”

FCSB se află pe locul #12 în Superliga, cu 13 puncte după 13 etape.

Denis AlibecGigi BecaliFCSB
Situația lui Denis Alibec la FCSB pare tot mai tensionată. După eșecul campioanei României cu Metaloglobus, scor 1-2, au apărut informații în mediul online conform cărora atacantul de 34 de ani ar intenționa să plece în iarnă.

Pentru a clarifica situația, Sport.ro a luat legătura cu patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, care a avut o reacție tranșantă.

„Să plece dacă vrea. Habar n-am ce ziceți. Habar n-am! Ce, mă uit eu la online? Stau liniștit, îmi văd de viața mea.

Păi, dacă mă uit la online, mi se duce viața. Mai trăiesc cu 10 ani mai puțin. De ce să trăiesc cu 10 ani mai puțin?

Nu-mi trebuie tată mie. Și habar n-am ce zici (n.r. - despre Alibec). Habar n-am. E posibil.

(n.r. - Îl vreți în continuare?) Păi abia a început treaba, trebuie să-l vedem. Hai, să-l vedem joi dacă merită (n.r - în meciul cu Bologna). Dacă dă gol și câștigăm? Păi atunci ce să mai... o să joace joi și gata!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Sport.ro.

Denis Alibec, un assist în 10 meciuri pentru FCSB

Alibec a intrat pe teren în minutul 79 al partidei cu Metaloglobus, în locul lui Darius Olaru, dar nu a reușit să impresioneze. Fanii FCSB l-au criticat la finalul meciului, iar atacantul ar fi nemulțumit de puținele minute primite în acest sezon.

Fotbalistul are un salariu de 25.000 de euro pe lună, plus un bonus de peste 250.000 de euro pentru calificarea în grupele Europa League. În actualul sezon, Alibec a bifat 10 apariții și un assist în toate competițiile.

Pentru FCSB urmează duelul cu Bologna, joi, de la ora 19:45, în Europa League. Meciul va fi transmis LIVE TEXT pe Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

