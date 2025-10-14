După meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială, campioana României și-a pierdut un jucător.

Sezon încheiat pentru Mihai Popescu

Fundașul Mihai Popescu a părăsit terenul accidentat în minutul 72, după ce a acuzat probleme medicale, și a fost înlocuit cu Virgil Ghiță, cel care a marcat golul victoriei.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Mihai Popescu nu mai are nicio șansă să revină în acest sezon și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Fundașul campioanei României va fi operat la Roma.

FCSB se confruntă cu mari probleme în compartimentul defensiv. Pe lângă Mihai Popescu, sunt accidentați și Joyskim Dawa și Daniel Graovac.

Opțiunea pe care FCSB o are în Europa League

FCSB are posibilitatea să facă o modificare de urgență pe lista UEFA pentru meciurile din Europa League.

Forul european a introdus din acest sezon un amendament prin care echipele din faza principală a competiției pot înlocui un jucător care devine indisponibil pentru o perioadă de cel puțin 60 de zile.

În locul lui Mihai Popescu ar putea fi trecut pe lista UEFA Vlad Chiricheș (35 de ani). Dacă FCSB va opera modificarea, veteranul ar putea avea drept de joc în Europa League încă de la meciul cu Bologna (23 octombrie).

