"Pictorul" de la FCSB, OUT: "E așteptat să revină în România"

Deși nu a mai intrat în planurile lui FCSB încă de la finalul anului 2024, Baeten a decis să rămână sub contract cu campioana României până la sfârșitul sezonului trecut, iar în vară a semnat cu Flamurtari.



William Baeten pleacă de la Flamurtari. Albanezii anunță o posibilă revenire în România

Experiența din Albania a celui descris la un moment dat de Gigi Becali drept "pictorul de la FCSB" a fost una nereușită. Baeten a jucat în doar 10 meciuri pentru Flamurtari în campionat și nu a avut vreo contribuție notabilă, singurele sale reușite venind în Cupă.



Baeten nu a făcut parte din lotul lui Flamurtari pentru partida cu FK Bylis (3-0), din weekend, iar presa din Albania scrie că belgianul este pe cale să își rezilieze contractul și să revină în România.



"Mijlocașul de 28 de ani ar urma să plece de la echipă. Adus cu mari așteptări în vară, belgianul nu a reușit să confirme la Flamurtari, iar acum e așteptat să revină în România, unde a mai jucat înainte", notează publicația Klikoje.



Baeten a jucat în România la FC U Craiova (2020-2024) și FCSB (2024-2025), iar alături de bucureșteni și-a trecut în palmares un titlu de campion al României.

