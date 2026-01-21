"Pictorul" de la FCSB, OUT: "E așteptat să revină în România"

"Pictorul" de la FCSB, OUT: "E așteptat să revină în România" Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

William Baeten (28 de ani), mijlocașul plecat în vară de la FCSB, nu a avut o experiență plăcută în Albania, la Flamurtari.

TAGS:
William BaetenFCSB
Din articol

Deși nu a mai intrat în planurile lui FCSB încă de la finalul anului 2024, Baeten a decis să rămână sub contract cu campioana României până la sfârșitul sezonului trecut, iar în vară a semnat cu Flamurtari.

William Baeten pleacă de la Flamurtari. Albanezii anunță o posibilă revenire în România

Experiența din Albania a celui descris la un moment dat de Gigi Becali drept "pictorul de la FCSB" a fost una nereușită. Baeten a jucat în doar 10 meciuri pentru Flamurtari în campionat și nu a avut vreo contribuție notabilă, singurele sale reușite venind în Cupă.

Baeten nu a făcut parte din lotul lui Flamurtari pentru partida cu FK Bylis (3-0), din weekend, iar presa din Albania scrie că belgianul este pe cale să își rezilieze contractul și să revină în România.

"Mijlocașul de 28 de ani ar urma să plece de la echipă. Adus cu mari așteptări în vară, belgianul nu a reușit să confirme la Flamurtari, iar acum e așteptat să revină în România, unde a mai jucat înainte", notează publicația Klikoje.

Baeten a jucat în România la FC U Craiova (2020-2024) și FCSB (2024-2025), iar alături de bucureșteni și-a trecut în palmares un titlu de campion al României.

Gigi Becali îl descria pe Baeten drept "numărul 1 de la FCSB"

La FCSB, Baeten a avut un start destul e bun, cu gol decisiv marcat în preliminariile Champions League contra lui Maccabi Tel Aviv (1-0). După un meci de campionat cu UTA Arad, Gigi Becali îl numea pe belgian "numărul 1" din echipa sa, însă prestațiile ulterioare nu i-au confirmat acest statut.

"Meciul de aseară mi-a adus ceva extraordinar. Am văzut un pictor, pe Baeten. Ca să știe toată lumea, Baeten e numărul 1, cu el începem echipa. Cu David Miculescu în stânga și el în dreapta, ne distram cu Sparta Praga.

Postul de titular e al lui Baeten. Ștefănescu nu are unde să mai joace. O să mai joace, dar când își revine. Dar nu cred că îi ia locul lui Baeten, care e pictor", spunea Becali, în septembrie 2024.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
ULTIMELE STIRI
Faceți loc, înaintează Ruse! Calificată în turul trei la Melbourne, românca urcă accelerat în clasament: cui i-a dedicat victoria
Faceți loc, înaintează Ruse! Calificată în turul trei la Melbourne, românca urcă accelerat în clasament: cui i-a dedicat victoria
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
„Bye-bye, Emma!” Răducanu, eliminată din Openul Australiei de cea mai „nouă” austriacă din circuit
„Bye-bye, Emma!” Răducanu, eliminată din Openul Australiei de cea mai „nouă” austriacă din circuit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

850.000 de euro pentru Octavian Popescu

850.000 de euro pentru Octavian Popescu



Recomandarile redactiei
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
„Bye-bye, Emma!” Răducanu, eliminată din Openul Australiei de cea mai „nouă” austriacă din circuit
„Bye-bye, Emma!” Răducanu, eliminată din Openul Australiei de cea mai „nouă” austriacă din circuit
A pierdut în Champions League, dar e sigur: "Am fost infinit mai buni, o singură echipă pe teren!"
A pierdut în Champions League, dar e sigur: "Am fost infinit mai buni, o singură echipă pe teren!"
Alte subiecte de interes
Doi titulari noi anunțați la FCSB după eliminarea din UCL: "Și-a câștigat locul / Exact ce avea nevoie"
Doi titulari noi anunțați la FCSB după eliminarea din UCL: "Și-a câștigat locul / Exact ce avea nevoie"
Gigi Becali a anunțat deja prima schimbare în FCSB - Sparta Praga (21:30, VOYO și PRO TV): ”Intră în repriza a doua”
Gigi Becali a anunțat deja prima schimbare în FCSB - Sparta Praga (21:30, VOYO și PRO TV): ”Intră în repriza a doua”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

stirileprotv Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!