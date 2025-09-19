Florin Prunea (57 de ani), fostul mare portar al echipei naționale, l-a remarcat pe Giannis Anestis, goalkeeper-ul de la FC Botoșani, pe care îl consideră unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din campionatul intern pe postul său.



Prunea a avut numai cuvinte de laudă la adresa portarului grec în vârstă de 34 de ani, subliniind constanța și experiența acestuia.



"Anestis de când a venit la Botoșani, un singur meci îmi aduc aminte că a greșit. E un portar care le-a adus multe puncte. Are experiență, a jucat la AEK. E păcat, eu mă gândeam unde să-l vinzi la o echipă mare", a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.



Fostul internațional este de părere că Anestis ar merita un transfer la un club mai important, însă marile forțe ale campionatului, precum Craiova și CFR Cluj, au deja posturile acoperite. Totuși, Prunea îl plasează fără ezitare în elita Superligii: "Poate în străinătate. E în primii 3 portari din România".



Cine este Giannis Anestis



Giannis Anestis este un portar grec cu o înălțime impresionantă, 1,98 m, legitimat la FC Botoșani, formație din Superliga. El a semnat cu moldovenii pe 1 octombrie 2024 și are un contract valabil până la 30 iunie 2026.



În actualul sezon la Superligii, Anestis a bifat 7 apariții, în care a primit 9 goluri și a reușit să păstreze o dată poarta intactă.



Cota sa de piață actuală este de 300.000 de euro, semnificativ mai mică față de vârful de carieră atins în decembrie 2017, când era evaluat la 900.000 de euro. De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru cluburi importante precum AEK Atena, Hapoel Beer Sheva și IFK Göteborg.

