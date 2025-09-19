Selecționata lui Mircea Lucescu a bifat șapte puncte în cinci etape, după două victorii, o remiză și două eșecuri înregistrate cu contracandidatele directe: 0-1 vs. Bosnia și 1-2 vs. Austria.



În urmă cu mai bine de un an, Edward Iordănescu a lăsat naționala după ce a ajuns în optimile de finală ale Campionatului European din 2024. Federația Română de Fotbal l-a numit în locul său pe Mircea Lucescu.



”Il Luce” a început fantastic parcursul la națională, cu o clasare pe prima poziție în Nations League, urna valorică C, și fără niciun eșec. În preliminariile CM 2026, România a clacat încă din primul meci cu Bosnia.



Florin Prunea dezvăluie: ”A fost ofertat de FRF, dar a zis că nu-și trădează colegii. Cum să spui așa ceva?”



Florin Prunea, fost internațional român, a sugerat că FRF l-a ofertat pe Ioan Ovidiu Sabău la echipa națională, doar că antrenorul, în prezent la ”U” Cluj, a refuzat prima reprezentativă. Motivul invocat ar fi că nu și-ar fi dorit să-și lase echipa.



”Sabău a fost ofertat de Federație, dar a zis că nu-și trădează colegii. L-am sunat și i-am spus ‘Băi, Neluțule, cum să spui așa ceva? Ce trădare? Crezi că se supără cineva dacă preiei echipa națională? Nu se supără nimeni”, a spus Florin Prunea la iAMsport Live.



Sabău a semnat cu ”U” Cluj prima dată în ianuarie 2023, a stat până la finalul sezonului, ulterior s-a despărțit de ardeleni, ca să revină aproape trei luni mai târziu, în august 2023.



De atunci, Sabău a bifat 91 de apariții la cârma ”șepcilor roșii” și a înregistrat o medie de 1,53 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

