Fostul portar al naționalei crede că una dintre problemele majore ale campioanei este chiar jucătorul U21, poziție pe care Mihai Toma a fost folosit în ultimele meciuri.



Florin Prunea face praf „perla” lui Gigi Becali



Egalul cu Csikszereda, 1-1, a pus din nou pe jar tabăra roș-albaștrilor, iar Prunea a taxat prestația tinerilor jucători.



„Știi care e beleaua cea mai mare? Nu le mai e frică la nimeni de ei. Toți spun: gata, nene, se poate cu ăștia! Frate, nu are jucător sub 21 de ani. Toma, nu e săracul! Nu e, degeaba, nu e ce trebuie. Suferă, nene, toți suporterii! Ce vrei să le faci, frate?”, a spus Prunea într-un live pe contul său oficial de TikTok.



Situația nu arată deloc bine pentru FCSB. După 9 etape, echipa e la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova și are de recuperat 7 puncte până la locul 6, ultimul care duce în play-off.



În plus, accidentările nu le dau pace roș-albaștrilor: Dawa, Radunovic și Șut sunt deja pe tușă, iar Ionuț Cercel a părăsit antrenamentul accidentat. Dacă acesta nu va fi recuperat, pentru regula U21 vor rămâne disponibile doar Mihai Toma și Alexandru Stoian.



Gigi Becali îl compara pe Mihai Toma cu Lionel Messi



Interesant este că în iarna trecută, Gigi Becali îl compara pe Mihai Toma cu Lionel Messi. „Are o iuțime aparte și reușește să recupereze. Deși nu e foarte puternic, din iuțeala lui reușește să fure mingea. Are luciditate, nu pierde balonul și are o mișcare a corpului înșelătoare. Are ceva din Messi! Bine, păstrăm proporțiile”, spunea atunci patronul FCSB.

