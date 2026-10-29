După meciurile disputate marți și miercuri, doar Universitatea Cluj și Dinamo au punctaj maxim și ocupă primul loc în grupa B, respectiv D. Cele două pot fi urmate astăzi de Concordia Chiajna, FCSB și Universitatea Craiova, care au meciuri programate cu Sepsi, Gloria Bistrița, respectiv FC Voluntari.

Cum ar putea arăta meciurile din sferturile Cupei României. FCSB, duel cu Universitatea Craiova sau Dinamo

După încheierea fazei grupelor, la începutul lunii decembrie, împerecherea pentru faza sferturilor de finală va arăta astfel:

Sfert de finală 1: locul 1 Grupa A vs locul 2 Grupa B

Sfert de finală 2: locul 1 Grupa C vs locul 2 Grupa D

Sfert de finală 3: locul 1 Grupa D vs locul 2 Grupa C

Sfert de finală 4: locul 1 Grupa B vs locul 2 Grupa A

Pe baza clasamentelor actuale și a meciurilor rămase de disputat, o predicție pentru duelurile din sferturile de finală ar arăta acum astfel:

Sfert de finală 1: Rapid - Petrolul

Sfert de finală 2: FCSB - Universitatea Craiova

Sfert de finală 3: Dinamo - FC Bihor / FC Argeș

Sfert de finală 4: U Cluj - Corvinul Hunedoara

FCSB, în cazul în care va învinge diseară Gloria Bistrița, va deveni aproape sigură de câștigarea grupei C. Chiar și așa, pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf se anunță un duel de foc în sferturi, cu locul 2 din grupa D, fie Universitatea Craiova, fie Dinamo.

Dinamo și Universitatea Craiova, care se vor înfrunta în ultima etapă din grupe, ar putea face schimb de poziții în grupa D și implicit de adversare în sferturi.

Clasamentele din grupele Cupei României