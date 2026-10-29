FOTO Luptă crâncenă pentru câștigarea Cupei României: cele trei mari favorite + duel șoc în sferturi

Luptă crâncenă pentru câștigarea Cupei României: cele trei mari favorite + duel șoc în sferturi Cupa Romaniei
SPORT.RO
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Runda a doua din grupele Cupei României este aproape de final și avem o imagine mai clară asupra posibilelor dueluri din faza sferturilor de finală.

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Din articol

După meciurile disputate marți și miercuri, doar Universitatea Cluj și Dinamo au punctaj maxim și ocupă primul loc în grupa B, respectiv D. Cele două pot fi urmate astăzi de Concordia Chiajna, FCSB și Universitatea Craiova, care au meciuri programate cu Sepsi, Gloria Bistrița, respectiv FC Voluntari.

Cum ar putea arăta meciurile din sferturile Cupei României. FCSB, duel cu Universitatea Craiova sau Dinamo

După încheierea fazei grupelor, la începutul lunii decembrie, împerecherea pentru faza sferturilor de finală va arăta astfel: 

  • Sfert de finală 1: locul 1 Grupa A vs locul 2 Grupa B
  • Sfert de finală 2: locul 1 Grupa C vs locul 2 Grupa D
  • Sfert de finală 3: locul 1 Grupa D vs locul 2 Grupa C
  • Sfert de finală 4: locul 1 Grupa B vs locul 2 Grupa A

Pe baza clasamentelor actuale și a meciurilor rămase de disputat, o predicție pentru duelurile din sferturile de finală ar arăta acum astfel:

  • Sfert de finală 1: Rapid - Petrolul
  • Sfert de finală 2: FCSB - Universitatea Craiova
  • Sfert de finală 3: Dinamo - FC Bihor / FC Argeș
  • Sfert de finală 4: U Cluj - Corvinul Hunedoara

FCSB, în cazul în care va învinge diseară Gloria Bistrița, va deveni aproape sigură de câștigarea grupei C. Chiar și așa, pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf se anunță un duel de foc în sferturi, cu locul 2 din grupa D, fie Universitatea Craiova, fie Dinamo.

Dinamo și Universitatea Craiova, care se vor înfrunta în ultima etapă din grupe, ar putea face schimb de poziții în grupa D și implicit de adversare în sferturi.

Clasamentele din grupele Cupei României

  • Foto: Sofascore

Favoritele la câștigarea Cupei României

Înaintea meciurilor de joi din Cupa României, statisticienii de la Football Meets Data anticipează o luptă crâncenă pentru câștigarea Cupei României. Dinamo, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt considerate marile favorite - toate cu șanse de aproximativ 20%. 

Este de așteptat ca și FCSB să urce în această ierarhie, însă cu condiția ca formația roș-albastră să câștige la Bistrița.

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