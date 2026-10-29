Pentru FCSB, viitorul sună bine, de când Laurențiu Reghecampf a preluat o echipă prăbușită de la Marius Baciu.

Sub comanda fostului antrenor, formația bucureșteană devenise ciuca bătăilor. Dovadă și faptul că ultima partidă cu Baciu pe bancă a fost o catastrofă, în campionat: 0-5 cu Universitatea Craiova, în deplasare.

Între timp, după instalarea lui „Reghe“, FCSB dă senzația că e altă echipă cu același lot de jucători! Cele trei victorii succesive din campionat, cu Oțelul (1-0), FC Voluntari (2-1) și Rapid (4-1), demonstrează că Reghecampf a readus FCSB pe drumul cel bun.

Cupa, „specialitatea casei“ pentru Reghecampf

După seria victoriilor din campionat, FCSB joacă, diseară (ora 21:30), în a doua etapă din Cupa României, în deplasare, cu Gloria Bistrița. Va fi prima partidă a roș-albaștrilor, în competiția KO, după revenirea lui „Reghe“. În runda inaugurală, cu Marius Baciu, FCSB a învins FC Argeș, scor 5-0.

Perspectivele FCSB-ului, în acest sezon de Cupa României, arată destul de bine. În orice caz, mai bine, comparativ cu situația din campionat, unde echipa e și acum la 9 puncte de liderul Dinamo.

Atât din acest motiv, cât și pentru că antrenorul Reghecampf e un adevărat specialist al cupelor, Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie. Pentru că, printr-un eventual triumf în competiția KO, „Reghe“ i-ar băga în buzunar peste 300,000 de euro.

Ultima formație care a cucerit Cupa României, Universitatea Craiova, a încasat o sumă totală de 314,000 de euro din partea FRF. Din acest total, suma de 240,000 de euro a reprezentat prima oferită de federație pentru victoria Craiovei din ultimul act: 6-5 cu Universitatea Cluj, după executarea loviturilor de departajare.

Reghecampf are cupe câștigate în România, Emirate și Tunisia

Revenind la FCSB, Reghecampf are nevoie de un total de cinci partide, ca să aducă trofeul Cupei României din acest sezon în vitrina clubului. Pe lângă meciul din această seară cu Gloria Bistrița (ora 21:30), formația bucureșteană va întâlni și Csikszereda, în ultima etapă din faza grupelor (2 decembrie). Apoi, în caz de calificare, FCSB ar avea de disputat câte un meci, în sferturi, semifinale și în finala competiției.

Pentru Laurențiu Reghecampf, cupa a fost o competiție în care s-a descurcat foarte bine, indiferent de țara în care a antrenat. În 2024, pe când era la Esperance Tunis, românul a cucerit Supercupa Tunisiei. În ultimul său mandat, la FCSB, în perioada 2015-2017, „Reghe“ a câștigat Cupa Ligii, în ultima ediție în care s-a organizat această întrecere, cea din 2015-2016.

În rest, Reghecampf mai are o Supercupă cu FCSB (2013), două Supercupe în Emirate cu Al-Wahda (2017, 2018) și un trofeu de Cupa Ligii cu aceeași formație (2017-2018).