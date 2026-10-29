Gestul făcut de fotbalistul de la FCSB după ce s-a accidentat, iar Gigi Becali i-a anunțat plecarea

Gestul făcut de fotbalistul de la FCSB după ce s-a accidentat, iar Gigi Becali i-a anunțat plecarea Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a câștigat cu 4-1 derby-ul cu Rapid din etapa a 13-a, însă roș-albaștrii au primit o lovitură importantă. 

TAGS:
FCSBarnold garitaaccidentareGigi Becali
Din articol

Arnold Garita s-a accidentat în prima repriză a meciului și a părăsit terenul în minutul 42.

Gestul făcut de Arnold Garita, după ce s-a accidentat, iar Gigi Becali i-a anunțat plecarea

  • Garita 24
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Totul s-a petrecut în urma unui duel cu Lars Kramer, când Arnold Garita a acuzat dureri în zona genunchiului. Atacantul este suspectat de o întindere a ligamentelor și ar putea lipsi de pe teren până la o lună.

După derby-ul cu Rapid, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, i-a anunțat plecarea de la echipă vârfului camerunez.

S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc cinci jucători? Luăm și atacant”, a spus Gigi Becali.

La câteva zile după derby-ul cu Rapid, Garita a publicat un videoclip neașteptat pe rețelele sociale. Atacantul s-a filmat dansând pe melodia ”You Rock My World” a lui Michael Jackson.

Fotbalistul a adăugat și niște mesaje peste filmare: ”Aceasta este starea mea de spirit”, a fost primul mesaj, ca mai apoi să adauge: ”Este o filmare veche. De fapt, sunt accidentat la genunchi”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu șase minute înainte de accidentul feroviar din Spania. Ultimele conversații dintre operatori și mecanici
Ce s-a întâmplat cu șase minute înainte de accidentul feroviar din Spania. Ultimele conversații dintre operatori și mecanici
ULTIMELE STIRI
A făcut anunțul imediat după CFR Cluj - U Cluj 1-3: ”Șumudică va fi suspendat”
A făcut anunțul imediat după CFR Cluj - U Cluj 1-3: ”Șumudică va fi suspendat”
Dan Șucu a „spart pușculița”! Câți bani primește Olimpiu Moruțan după prelungirea contractului
Dan Șucu a „spart pușculița”! Câți bani primește Olimpiu Moruțan după prelungirea contractului
Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”
Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”
România, penalizată de UEFA! A venit verdictul Comisiei de Disciplină după Liga Națiunilor
România, penalizată de UEFA! A venit verdictul Comisiei de Disciplină după Liga Națiunilor
Gigi Becali își freacă mâinile: Reghecampf îi poate băga în buzunar peste 300,000 de euro!
Gigi Becali își freacă mâinile: Reghecampf îi poate băga în buzunar peste 300,000 de euro!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Venezia - Inter Milano 0-2! Cristi Chivu este din nou lider în Serie A

Venezia - Inter Milano 0-2! Cristi Chivu este din nou lider în Serie A

Surpriză uriașă! Dat ca transferat în Superliga, Nicolae Stanciu e așteptat să semneze în străinătate: ”Viitor promițător!”

Surpriză uriașă! Dat ca transferat în Superliga, Nicolae Stanciu e așteptat să semneze în străinătate: ”Viitor promițător!”

Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Arnold Garita revine în liga a doua, la clubul unde a fost găsit vinovat pentru ratarea promovării

Arnold Garita revine în liga a doua, la clubul unde a fost găsit vinovat pentru ratarea promovării

11.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man: ”Imediat”

11.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man: ”Imediat”

Tragedie în Spania după un accident feroviar extrem de grav. Starurile din LaLiga se revoltă: "Ne-am săturat, ești un dezastru"

Tragedie în Spania după un accident feroviar extrem de grav. Starurile din LaLiga se revoltă: "Ne-am săturat, ești un dezastru"



Recomandarile redactiei
A făcut anunțul imediat după CFR Cluj - U Cluj 1-3: ”Șumudică va fi suspendat”
A făcut anunțul imediat după CFR Cluj - U Cluj 1-3: ”Șumudică va fi suspendat”
Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”
Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”
De la Cernica la RB Salzburg: Povestea lui Andrei Duță, descoperit de Marius Baciu și transferat în Austria pe o sumă record. Drama accidentărilor și calea spre antrenorat
De la Cernica la RB Salzburg: Povestea lui Andrei Duță, descoperit de Marius Baciu și transferat în Austria pe o sumă record. Drama accidentărilor și calea spre antrenorat
Dan Șucu a „spart pușculița”! Câți bani primește Olimpiu Moruțan după prelungirea contractului
Dan Șucu a „spart pușculița”! Câți bani primește Olimpiu Moruțan după prelungirea contractului
România, penalizată de UEFA! A venit verdictul Comisiei de Disciplină după Liga Națiunilor
România, penalizată de UEFA! A venit verdictul Comisiei de Disciplină după Liga Națiunilor
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"N-am fost niciodată de acord cu transferul lui". Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul dorit de Gigi Becali
"N-am fost niciodată de acord cu transferul lui". Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul dorit de Gigi Becali
MM Stoica, verdict despre transferul lui Arnold Garita la FCSB
MM Stoica, verdict despre transferul lui Arnold Garita la FCSB
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!