Gestul făcut de fotbalistul de la FCSB după ce s-a accidentat, iar Gigi Becali i-a anunțat plecarea

Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”

Totul s-a petrecut în urma unui duel cu Lars Kramer, când Arnold Garita a acuzat dureri în zona genunchiului. Atacantul este suspectat de o întindere a ligamentelor și ar putea lipsi de pe teren până la o lună.

După derby-ul cu Rapid, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, i-a anunțat plecarea de la echipă vârfului camerunez.

”S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc cinci jucători? Luăm și atacant”, a spus Gigi Becali.

La câteva zile după derby-ul cu Rapid, Garita a publicat un videoclip neașteptat pe rețelele sociale. Atacantul s-a filmat dansând pe melodia ”You Rock My World” a lui Michael Jackson.

Fotbalistul a adăugat și niște mesaje peste filmare: ”Aceasta este starea mea de spirit”, a fost primul mesaj, ca mai apoi să adauge: ”Este o filmare veche. De fapt, sunt accidentat la genunchi”.