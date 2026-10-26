Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andrei, la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00

Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Andrei Grecu îi are invitați pe Bogdan Lobonț și Robert Niță, iar printre subiectele abordate vor fi remiza dintre CFR Cluj și Dinamo (2-2), triumful lui Real Madrid din derby-ul cu Barcelona și gala Balonului de Aur de diseară. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.