"Filip a intrat agresiv, a ridicat și cotul!" Ce susține Vali Gheorghe

Adus de la Astra Giurgiu, Vali Gheorghe a avut o evoluție concludentă în meciul cu formația lui Dario Bonetti. A înscris un gol spectaculos în urma unei acțiuni personale în care a făcut șah-mat defensiva roș-albilor, dar mai ales a provocat eliminarea lui Steliano Filip.

Remarcat și de Ilie Dumitrescu, fostul mare mijlocaș stânga al Stelei, Vali Gheorghe a explicat la finalul confruntării la care au asistat peste 30.000 de spectatori ce s-a întâmplat la faza în care Steliano Filip a fost eliminat.

Vali Gheorghe: "Filip a intrat agresiv!"

"Nu îmi imaginam acest debut, îmi doream mult să câştigăm. Nu mă aşteptam la asemenea scor. Filip a intrat agresiv, a ridicat şi cotul, asta a fost decizia arbitrului. Ne doream foarte mult victoria, ne bucurăm că ne-am descătuşat. La fiecare meci dau câte pot să dau, sper să o ţin tot aşa", a declarat Vali Gheorghe, la televiziunea Look Sport.

Echilibrul partidei s-a rupt în minutul 37, atunci când Steliano Filip a văzut cartonașul roșu, pentru un presupus fault la Valentin Gheorghe, în marginea terenului.

Ce susține Steliano Filip

Steliano Filip a refuzat să iasă de pe teren imediat după ce a primit cartonașul roșu, iar la finalul meciului a explicat de ce a făcut acest gest.

„Cum a văzut un stadion si o țară întreagă. Nu-mi place să critic arbitrajul, dar și-a bătut joc de niște familii, de suporteri. E clar, avem nevoie de arbitraj video. La VAR ar fi fost foarte simplu. Maximum galben.

E clar că îmi reproșez, mi-am lăsat coechipierii cu un om mai puțin. Îmi pare rău. Îmi cer scuze pe această cale.

Am mai stat pe teren, pentru că am vrut să văd și eu pentru ce am luat cartonașul. L-am întrebat simplu, dar nu a vorbit pentru că știm cu toții că este un arbitru foarte arogant. Nu l-am înjurat, nu-mi stă în caracter. Nu l-am certat. I-am spus: „Spune-mi și mie de ce mi-ai dat „roșu”, ca să mă duc liniștit la vestiare”. N-a vrut să vorbească. „Ai trei minute să ieși, altfel întrerup partida!”, atât mi-a spus.

Mi s-a mai întâmplat și în trecut cu el. Chiar la meciul cu Mioveni, mi-a strigat el „nu faulta, nu faulta” și luăm gol, mulțumesc frumos. Astăzi la fel. Eu acum o să iau minimum două etape și cu ce mai scrie dânsul în raport, că se simte și atacat probabil, că este Istvan... Îi doresc sănătate. Dar să analizeze și el, pentru că avem familii cu toții și suferim", a spus Steliano Filip, la final.