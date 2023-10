Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul ardelenilor, beneficiază de un lot solid, cu dubluri pe posturi. U Cluj a avut evoluții consistente în acest debut de campionat, iar obiectivul "Șepcilor roșii" îl reprezintă intrarea în play-off. În ultima partidă a etapei a 11-a, elevii "Moțului" întâlnesc însă liderul campionatului, în deplasare. FCSB a dominat campionatul și mizează pe câțiva jucători în mare formă.

Dat afară de Becali, Vali Gheorghe anunță răzbunare în FCSB - U Cluj

Fost fotbalist la FCSB, Vali Gheorghe (26 de ani) a avut evoluții consistente în tricoul roș-albastru, însă Gigi Becali, patronul vicecampioanei, a considerat că nu mai are nevoie de serviciile extremei dreapta și i-a reziliat în august contractul. Fotbalist greu de deposedat în relația unu la unu, Vali Gheorghe și-a găsit ușor echipă și a semnat liber de contract cu Universitatea Cluj.

Înaintea meciului cu FCSB, fotbalistul care a jucat pentru România la JO de la Tokyo a numit cei mai în formă fotbaliști de la fosta sa formație, dar a și anunțat că liderul campionatului are slăbiciuni, de care ardelenii vor profita pe Arena Națională din București, luni de la 21:00, LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Vali Gheorghe știe că FCSB e vulnerabilă în defensivă, deși e liderul campionatului.

"Nu cred că am nimic de demonstrat, am jucat destul bine acolo, am dat goluri, am dat assisturi, ce a fost la FCSB e un capitol închis, sper să avem rezultate aici.

E un meci important pentru spectatori, ne dorim să câștigăm cele trei puncte, sperăm să facem o figură frumoasă și să ne întoarcem acasă victorioși. Sunt echipa cea mai în formă, au jucători de mare calitate, au și probleme, am fost acolo și știu care sunt problemele lor, au și ei probleme în defensivă", a declarat Vali Gheorghe, într-o conferință de presă înaintea meciului cu FCSB.

Vali Gheorghe, 10 goluri în 31 de meciuri pentru echipa lui Becali

Echipa lui Elias Charalambous, antrenor care azi a susținut o conferință de presă, se află pe primul loc în clasament, cu 25 de puncte (golaveraj 22-9), iar gruparea lui Ioan Ovidiu Sabău ocupă poziția a 11-a, cu 11 puncte (golaveraj 14-18).

Anunțul potrivit căruia lui Vali Gheorghe i-a fost reziliat contractul cu FCSB a fost făcut în ziua în care roș-albaștrii au prezentat și plecarea lui... Vali Crețu. Fundașul dreapta încă e în lotul lui Elias Charalambous și a avut evoluții consistente.

Vali Gheorghe a strâns la FCSB 31 de meciuri, a marcat 10 goluri și a pasat decisiv de șapte ori. La Universitatea Cluj a adunat până acum doar două partide.

550.000 de euro e cota jucătorului de la U Cluj

Vali Gheorghe (1,76 m) valora 1,1 milioane de euro în 2019, cea mai înaltă cotă de piață atinsă în carieră

