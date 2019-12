"Felicitari inca o data si bafta la noua echipa!" Ce mesaj i-a transmis MM Stoica lui Dan Petrescu dupa ce CFR s-a calificat in primavara europeana: "Am simtit si eu asta!"

MM Stoica a postat un mesaj pe retelele de socializare dupa calificarea CFR-ului in primavara europeana.

CFR Cluj s-a calificat in saisprezecimile Europa League dupa ce a invins-o pe Celtic, scor 2-0. Clujenii au acumulat 12 puncte in grupe si au depasit recordul de puncte acumulate de o echipa romaneasca intr-o grupa europeana. Managerul sportiv al celor de la FCSB, MM Stoica, a transmis un mesaj pe retelele de socializare care il are in vizor pe Dan Petrescu.

"Felicitari, Dan Petrescu, pentru a doua calificare in primavara europeana din cariera. E o performanta exceptionala. Stiu cum te simti, si eu am trait sentimentul asta alaturi de tine, de Zenga, de Protasov, de Oli, de Reghe, de Dica. Felicita inca o data si bafta la noua echipa. Pe astia sa-i salvezi, nu ca pe chinezi", a fost mesajul lui MM Stoica postat pe retelele de socializare.