"MM Stoica...nu stiu cum sa va zic, parca a fost intr-un concediu!" Dilema lui Vintila pentru derby-ul cu Astra: "Mai avem un antrenament pana la meci!"

FCSB se pregateste pentru meciul cu Astra, partida ce se va desfasura sambata seara, ora 20:30.

Vintila spune ca nu va lua masuri speciale pentru Alibec si Budescu, cei mai periculosi jucatori ai Astrei.

Pintilii nu va juca impotriva Astrei, iar antrenorul FCSB are o dilema inaintea meciului de maine seara: cu ce portar va incepe titular.

Vintila spune ca nu este nicio schimbare odata cu revenirea lui Mihai Stoica la FCSB.



"Astra e o echipa experimentata, cu jucatori de calitate. Au jucatori buni daca au fost la nationala. Conteaza ca esti acolo, nu cat joci sau daca joci. Si eu am avut jucatori acolo. Unul a jucat, altul nu a jucat. Important e sa fii acolo. I-am vazut pe jucatorii mei ca au venit mult mai motivati de la nationala. E foarte important sa castigam maine seara, trebuie sa fim concentrati 90 de minute. Pintilii este sanatos, si-a revenit dupa accidentare, este in perioada de readaptare la ritmul de joc, dar mai are de munca. Vom vedea cine va fi in poarta, Balgradean sau Vlad, mai avem un antrenament pana la meci. Pana nu il vad aici pe Budescu, nu vreau sa comentez despre el. Nu e problema mea cine va fi selectioner, sper ca se va lua decizia cea mai buna. Mihai Stoica a revenit intr-un loc unde...nu stiu cum sa va zic...parca a fost intr-un concediu. Lucrurile sunt normale, ne intelegem foarte bine, la fel cum era si cu Narcis", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.