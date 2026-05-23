Inter a remizat pe terenul Bolognei, scor 3-3, în ultima etapă din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a încheiat sezonul 2025/2026 în Italia cu 87 de puncte.

Cristi Chivu de nota zece: ce au scos în evidență italienii

Antrenorul român a decis să acorde minute și unor fotbaliști din academie, dar și unor jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon, cum e cazul lui Stefan de Vrij.

Italienii nu au trecut cu vederea peste faptul că Cristi Chivu le-a acordat minute și unor fotbaliști de perspectivă din academia „nerazzurrilor”.

„Nota rămâne aceeași de la dubla câștigată cu Inter. Și nu o schimbăm. Nu pierde nici măcar când aliniază o apărare în patru cu Luis Henrique, Bisseck, Carlos Augusto și Cocchi. Un sezon perfect din prima zi și până la finalul campionatului. Avantajul de a-i cunoaște și pe toți băieții de la tineret.

Chiar se poate construi cu Chivu la cârmă. Nu doar cu ochii la prima echipă, ci direct spre construirea unui univers Inter în adevăratul sens al cuvântului”, au scris italienii de la fcinter1908.it.

Final de sezon pentru Cristi Chivu: Bologna - Inter 3-3!

Gazdele au întors însă soarta meciului în favoarea lor prin reușitele lui Bernardeschi (25') și Pobega (42'), și autogolul lui Zielinski (48').

Inter și-a activat însă orgoliul de campioană și a reușit să termine Serie A fără să adauge o înfrângere grație golurilor marcate de Esposito (64') și Diouf (86').

Inter Milano a terminat astfel sezonul cu 87 de puncte, un golaveraj 89-35, 27 de victorii, 6 remize și 5 înfrângeri.

