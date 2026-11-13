Fotbalistul dat afară de FCSB, reacție dură: "Becali nu știe nimic despre fotbal! Îi spunea antrenorului să scoată un jucător de pe teren"

Fotbalistul dat afară de FCSB, reacție dură: &quot;Becali nu știe nimic despre fotbal! Îi spunea antrenorului să scoată un jucător de pe teren&quot; Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB trece prin momente dificile în Superliga. Un fost fotbalist vorbește despre situația de la fost campioană a României. 

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Lukasz GikiewiczFCSBGigi Becali
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Lukasz Gikiewicz este un nume care a petrecut puțin timp în fotbalul românesc. Mulți poate nici nu și-l mai amintesc, pentru că a sa carieră s-a legat de Superliga pentru doar cinci luni, când a fost legitimat la FCSB (august 2019 – ianuarie 2020). A și jucat foarte puțin pentru fosta campioană, în doar trei meciuri, dar recent a vorbit în presa din țara sa despre acel moment.

FCSB: Lukasz Gikiewicz, despre perioada petrecută în România

Printre întrebările adresate de către reporterul publicației TVP Sport, unde și lucrează Gikiewicz în acest moment, după retragerea din fotbal devenind analist sportiv, s-a numărat și cea legată de situația FCSB și de cum a perceput clubul la acel moment.

Fostul atacant polonez, în vârstă de 39 de ani, are în minte și acum imaginea în care Gigi Becali îi spunea antrenorului pe cine trebuie să scoată din teren și pe cine trebuie să introducă.

Lukasz Gikiewicz, dezvăluiri despre FCSB

La acea vreme, când polonezul a fost legitimat la FCSB, echipa a fost pregătită de doi antrenori, Vergil Andronache (3 august 2019 – 22 august 2019) și Bogdan Argeș Vintilă (12 august 2019 – 13 iulie 2020).

”Becali e un tip de treabă, îmbrăcat din cap până în picioare în Gucci și împodobit cu kilograme de aur, dar nu știe absolut nimic despre fotbal. Cert este că Steaua (n.r. - FCSB) a câștigat campionatul cât timp era la închisoare și nu se putea amesteca în conducerea echipei.

Eu însumi l-am văzut cum l-a chemat pe antrenorul de pe bancă și i-a spus să scoată imediat de pe teren un anumit jucător. De aceea arată clubul așa cum arată astăzi”, a spus Lukasz Gikiewicz.

Lukasz Gikiewicz, trei meciuri petru FCSB, în cinci luni

Polonezul, acum în vârstă de 39 de ani, a fost legitimat la FCSB în perioada august 2019 - ianuarie 2020, în care a strâns trei partide. Un episod memorabil cu Lukasz Gikiewicz este legat de o mașină. Mai exact, oficialii roș-albaștrilor i-au retras un autovehicul marca Kia, iar în loc a primit un Matiz vechi.

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